«Сберкорус» бесплатно подключит поставщиков и производителей к ЭДО с ритейлерами и маркетплейсами

Цифровая платформа для компаний и физических лиц «Сберкорус» предоставила российским компаниям доступ к системе электронного документооборота с торговыми сетями и маркетплейсами «Сфера EDI» на год за 1 руб.

EDI-система электронного обмена данными является основным программным обеспечением, которое используется в торговых сетях. Система нужна ритейлерам и их поставщикам, чтобы обеспечивать электронный документооборот и учет при оформлении заказов и доставке любых товаров в магазины и контролировать остатки. Работа в EDI-системе помогает полностью отказаться от Excel-таблиц и заказов по телефону, а все заказы и цены передаются по защищенному каналу.

Пакеты до 5 тыс. документов в «Сфера EDI» на год за 1 руб., 3 месяца бесплатного доступа к сервису «1С адаптер», а также 6 месяцев пользования сервисом проверки контрагентов стали доступны для компаний, которые впервые внедряют у себя EDI-обмен и оставят заявку на участие в проекте.

Предоставление фактически бесплатного доступа к EDI-обмену от «Сберкорус» входит в общую стратегию «Сберкорус» по поддержке предпринимательского сообщества России в целом и производителей товаров широкого спроса в особенности.

Выгодами от подключения к Сфера EDI для производителей и поставщиков, кроме перехода на современный цифровой способ взаимодействия с ритейлерами, станут экономия средств на процессе поставки товаров в торговые сети до 15% и бесплатная оптимизация процесса документооборота с торговыми сетями.

Среди компаний, поставщики которых уже подключены к системе «Сфера EDI», торговые сети: «Ашан», «Красное и белое», «Окей», «Дикси», «Лента», «Магнит», «Утконос», «Монетка» и еще 160 торговых сетей из всех регионов России.

В начале 2023 г. в «Сфера EDI» появятся дополнительные возможности аналитики и предиктивного ML/AI-анализа для работы поставщиков и торговых сетей, будут задействованы технологии Digital Adoption для новых пользователей, которые работают с веб-интерфейсом, а в адаптере для «1С» появятся улучшения, направленные на повышение удобства использования, простоты интеграции и обновления.

«Сейчас технологический ресурс «Сфера EDI» кратно превышает текущие и планируемые объемы обрабатываемых данных, это дает гарантию от любых технических проблем и сбоев. Перевод производителей, ритейлеров и их поставщиков на российское программное обеспечение поможет обеспечить надежность и полноту поставок товаров в магазины. Система «Сфера EDI» разработана компанией «Сберкорус» самостоятельно и полностью локализована в России. Все серверы, обеспечивающие ее работу, находятся на территории РФ и надежно защищены современными средствами киберзащиты», — сказал руководитель проектов EDI в «Сберкорус» Александр Белобров.

Ранее в этом году «Сберкорус» перевел на «Сфера EDI» более 80 торговых сетей и 3 тыс. их поставщиков. Общий объем документооборота этих компаний превысил 11 млн документов.