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Жители коттеджного поселка в пригороде Владивостока получили новое качество связи

«Мегафон» построил новую базовую станцию в коттеджном поселке «Новый Де-Фриз», расположенном на побережье Углового и Амурского заливов. Более 1000 приморцев получили доступ к скоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Жителям «Нового Де-Фриза» теперь доступны самые современные технологии сети «Мегафона». В их числе VoLTE – сервис для звонков, который отличается мгновенным соединением и кристально чистым звуком, а также позволяет не прерывать интернет-сессию во время разговора. Новая базовая станция обеспечит абонентов высокими скоростями мобильного интернета даже при высокой нагрузке на сеть, например, в вечерние часы или праздничные дни, а используемый частотный диапазон хорошо проникает в закрытые помещения и пространства. Жителям, которые работают удаленно из дома, будет полезна опция pre-5G, которая увеличивает скорость передачи данных в смартфоне еще до 50%.

«Наличие скоростного мобильного интернета сегодня является важной составляющей комфортной жизни как в городах, так и в небольших поселках. С помощью смартфона мы не только общаемся с близкими и решаем рабочие вопросы, но также совершаем покупки, обучаемся онлайн, смотрим фильмы и даже дистанционно получаем консультации врача. Запуск сети на территории “Нового Де-Фриза” также поможет его жителям активно внедрять в свой быт “цифровых помощников” – умные лампы, датчики и счетчики, которые помогают создать еще более удобную и безопасную среду», – сказал директор «Мегафона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.

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