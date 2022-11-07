В ОЭЗ «Технополис Москва» запустят производство компонентов для систем контроля за рогатым скотом

Компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» готовится к серийному производству компонентов для системы контроля за состоянием крупного рогатого скота «Умная ферма». Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Умную ферму» разработали специалисты центра компетенций НТИ «Сенсорика» на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ».

«В этом году на заводе «Протон» будет запущена линейка компонентов для «Умной фермы», которая позволит следить за состоянием животных: температурой, режимом питания, питья и сна, а также состоянием некоторых внутренних органов. Система, предложенная российскими учеными, прошла испытания в реальных условиях, ее тестировали в течение 1,5 месяца на ферме в Свердловской области», – сказал Владислав Овчинский.

Основной элемент системы – герметичная капсула с датчиками. Животное проглатывает ее, та остается в желудке и фиксирует все необходимые параметры. Также в систему входит датчик хромоты, который следит за передвижением животных с помощью модуля навигации. Важно, что животное при этом не испытывает неприятных ощущений.

По словам разработчиков, «Умная ферма» будет стоить существенно дешевле зарубежных аналогов, поможет оптимизировать затраты фермеров, повысить удои от каждой коровы на 2-3 литра в день и контролировать качество молока. Информация с датчиков поступает на компьютер оператора через базовую станцию.

«В итоге в серийное производство мы будем выводить базовые станции с усиленной пыле- и влагозащитой, потому что на ферме повышенная концентрация различных загрязнений. После испытаний мы решили выпускать компоненты для устройства на заводе «Протон», так как на протяжении многих лет сотрудничества предприятие демонстрировало профессионализм и выполняло работу качественно», – отметил сотрудник центра компетенций НТИ «Сенсорика», ассистент Института микроприборов и систем управления НИУ МИЭТ Владимир Жмылёв.

Работа над созданием «Умной фермы» завершилась в МИЭТе в конце прошлого года. Перед тестированием в реальных условиях она прошла все необходимые экспериментальные процедуры. Испытания на ферме помогли ученым доработать ее функционал для точной оценки работоспособности и качества связи с базовой станцией. В эксперименте участвовали восемь коров.

«В этом году одно из ведущих предприятий по разработке и выпуску радиоэлектронной аппаратуры и информационно-вычислительных систем– завод «Протон» отметил 50-летие. В начале 2023 г. запланировано еще одно значимое событие: завод расширит производство в 1,5 раза: на площадке «МИЭТ» особой экономической зоны Москвы запустят новый производственный комплекс площадью более 5,5 тыс. квадратных метров. Там разместятся научные и производственные участки предприятия», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Среди заказчиков «Протона» – такие компании как «Конструкторское бюро приборостроения», «Казанский вертолетный завод», «Курганмашзавод», «Омсктрансмаш», НПО «Базальт», Вологодский оптико-механический завод и Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения. Завод работает с 1972 г. Изначально это было опытно-экспериментальное предприятие, где ученые и инженеры Московского института электронной техники (МИЭТ) создавали образцы своих научных разработок, а после тестирования конструкции и технологии изготовления передавали в серийное производство.