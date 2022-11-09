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«Билайн Бизнес» и «Иркутская нефтяная компания» испытали выделенную сеть LTE

Специалисты «билайн бизнес» (структурное подразделение «ВымпелКома») развернули на промышленных объектах «Иркутской нефтяной компании» системы корпоративной частной сети на базе технологии сотовой связи 4-го поколения, известной как Private LTE (pLTE ).

Партнёром для демонстрации возможностей сервиса стала компания «ИскраУралТЕЛ», у которой есть возможности развёртывания как самого пакетного ядра (EPC ), так и сервиса PTT, позволяющего заменить традиционные системы радиосвязи на промышленных предприятиях.

Во время тестового запуска оценивалось качество видеопотока, идущего с постоянно работающей в сети LTE видеокамеры, установленной статично, а также качество передаваемого изображения с движущихся объектов. Также был протестирован сервис РТТ (push-to-talk): специалисты компаний оценивали его применение вместо раций, включая и другой функционал технологии, который заметно шире обычного радиотерминала.

Результатом проекта стала итоговая обкатка всех протестированных в течение двух недель сервисов с участием представителей «ИскраУралТЕЛ» и «ВымпелКом».

Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами «ВымпелКома»: «Данный проект поможет бизнесу выйти на новый уровень технологических возможностей на базе технологии LTE и заложить фундамент для построения глобальной «Индустрии 4.0». Создание современной и защищенной технологической сети Private LTE (pLTE) на базе отечественных технологии в совокупности с апробированными платформенными решениями и оконечными устройствами, гарантирует для наших клиентов стабильность и высокую производительность, а также повышенный уровень безопасности при эксплуатации объектов».

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