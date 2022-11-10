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«билайн» создал систему, способную выявить проблему в сети оператора до поступления жалоб

Специалисты технического блока компании «Вымпелком» («билайн») разработали систему «Виртуальный эксперт по качеству», которая круглосуточно анализирует более 30 параметров сети и предсказывает возникновение проблем еще до поступления обращений от клиентов.

«Виртуальный эксперт по качеству» осуществляет автоматическое наблюдение за работой сетей, фиксирует возможные отклонения, информирует о них соответствующих специалистов и контролирует процесс устранения. Кроме того, на основе алгоритмов машинного обучения система может предсказать количество обращений от клиентов по тому или иному инциденту, чтобы минимизировать его влияние на качество работы сети.

На основе оценки объема выявленных проблем и их классификации рассчитывается так называемый «уровень здоровья» как для всей сети «билайн», так и для каждого филиала в отдельности. Система «наблюдает» за каждым из сотен тысяч сетевых элементов, автоматически выявляет проблемные базовые станции, классифицирует их по восьми типам влияния на абонентский сервис и группирует объекты с единой проблемой. Алгоритмы машинного обучения предсказывают потенциальное количество обращений от клиентов на основе истории сопоставления жалоб и деградаций за предыдущий год.

За год работы системы в тестовом режиме ежедневно определяется более 2,5 тыс. потенциальных жалоб с точностью около 70%. В настоящий момент система готовится работать с более дискретными данными статистики, которые поступают ежечасно, что повысит точность и оперативность предсказаний и, как следствие, сократит время, которое тратится на выявление и устранение проблем.

Алексей Казаев, директор по эксплуатации сети «Вымпелком»: «Виртуальный эксперт по качеству» — наша собственная разработка, которая выявляет проблемы еще до того, как их заметит клиент и оставит нам обращение об ухудшении качества сервиса. На этапе обучения модель запоминает, какие значения статистических показателей и в какой степени влияют на клиентский опыт. Это позволяет с высокой точностью предсказывать масштабы проблем и сбоев на сети, а также целенаправленно и точечно тратить имеющиеся ресурсы на их устранение, что сегодня крайне важно. Система помогает поддерживать и улучшать качество работы сети, и, как следствие, сокращать количество локаций, в которых абоненты не получают качественный сервис».

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