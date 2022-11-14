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МТС увеличила скорость мобильного интернета на Амурском ГПЗ до 200 Мбит/с

Строительная площадка Амурского газоперерабатывающего завода получила мобильный интернет от МТС со скоростью до 200 Мбит/с. Связью обеспечена производственная территории и вахтовые поселки АГПЗ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС провела модернизацию сети на территории будущего завода, который находится в 15 километрах от города Свободный. Теперь на основной строительной площадке АГПЗ площадью около 800 гектаров скорость мобильного интернета увеличена до 200 Мбит/с, что позволяет обеспечить связью технологические линии завода, на которых ведется монтаж и испытание оборудования.

Также высокоскоростной мобильный интернет и голосовая связь МТС появились на территории временного жилого городка строителей и двух вахтовых поселков подрядчиков, а также на трассах, соединяющих их со строительной площадкой завода. Теперь рабочие могут на комфортной скорости пользоваться любыми цифровыми сервисами, читать новости, смотреть видео и совершать звонки по видеосвязи.

«У МТС богатый опыт цифровой трансформации предприятий, в том числе в Амурской области. Масштабная зона покрытия, высокие скорости и низкие задержки при передаче данных позволяют автоматизировать сложные технологические процессы на подобных предприятиях и внедрять инновационные технологии — сервисы умного видеонаблюдения и видеоаналитики, интернета вещей и телеучета данных, облачные технологии», — казала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) строится в рамках Восточной газовой программы. На предприятие будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи. Из природного газа на Амурском ГПЗ будут извлекаться гелий, этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция — ценные компоненты для газохимической и других отраслей промышленности. Переработанный газ будет поставляться в Китай.

Выход Амурского ГПЗ на проектную мощность (шесть технологических линий, включая три установки сжижения гелия) запланирован на январь 2025 г.

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