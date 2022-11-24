CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС ускорила мобильный интернет в центре и спальных районах Кызыла

МТС объявила о запуске нового покрытия 4G в столице Тывы. В результате скорость передачи данных в сети четвёртого поколения в центре Кызыла увеличилась в среднем на 30%. Также новое и модернизированное оборудование позволило ускорить интернет в густонаселенных микрорайонах «Южный» и «Восточный».

Новое покрытие 4G охватывает популярные для отдыха и прогулок у подрастающего поколения Молодёжный сквер и Семейный парк, Национальный музей республики, Тувинский Национальный музыкально-драматический театр, школы, поликлиники и другие объекты социальной инфраструктуры. Скорости передачи данных в центре города даже в часы пик достаточно, чтобы с комфортом пользоваться полезными цифровыми сервисами: приложениями для отслеживания общественного транспорта и вызова такси, онлайн-банком, справочниками.

Кроме того, МТС расширила и модернизировала покрытие 4G в микрорайонах с плотной жилой застройкой – «Южный» и «Восточный». Там, где скорости мобильного интернета раньше могло не хватать, теперь даже в часы максимальной нагрузки на сеть можно быстро загружать видео в высоком качестве, общаться по видеосвязи, играть в «тяжелые» сетевые игры, удаленно работать.

«Каждый год мы фиксируем рост трафика в 4G в столице республики. Кызыльцы переходят на более современные смартфоны и уверенно пользуются всеми цифровыми благами. Там, где нагрузка на оборудование увеличивается, мы наращиваем мощности, чтобы абонентам не было тесно в сети», – сказал директор МТС в Тыве Экер Хертек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Билайн» продают его топ-менеджменту

Nokia и Ericsson больше не нужны. В России начнут собирать базовые станции на открытых технологиях

Мошенники ежемесячно воруют у россиян миллиарды. Защитные меры не работают, суммы украденного бьют рекорды

МТС предложила своим еврокредиторам перейти на расчеты в рублях

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

Назад в будущее: Сотовая связь на Украине деградирует до точечного покрытия

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Показать еще

Наука

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири
Показать еще