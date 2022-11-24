В поселке Хета на севере Таймыра впервые появилась мобильная связь

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила голосовую связь и мобильный интернет в одной из самых северных точек Красноярского края – поселке Хета на Таймыре. Теперь более 300 жителей поселка, расположенного в арктической зоне, могут пользоваться необходимыми цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Поселок Хета является одним из самых северных населенных пунктов России, его населяют в основном представители коренных малочисленных народностей Крайнего Севера. Из-за удаленного местоположения здесь ранее не было мобильной связи. Благодаря МТС жители поселка теперь могут общаться с родными, пользоваться «Госуслугами», узнавать последние новости через интернет и связываться с экстренными службами в случае необходимости.

«Связь сейчас – одна из жизненно важных потребностей. Особенно это касается Крайнего Севера и Таймыра, развитие которых невозможно без развития телеком-инфраструктуры. Именно поэтому компания МТС стремится обеспечить голосовой связью и мобильным интернетом самые отдаленные поселки нашего края. Работа в условиях Крайнего Севера – это всегда непростая задача из-за дальних расстояний, сложностей логистики и ограниченного периода навигации, ведь нередко оборудование приходится доставлять и самолетом, и водным транспортом. Зато сейчас жители смогут оставаться на связи с близкими и пользоваться самыми необходимыми цифровыми возможностями», - сказал директор МТС в Красноярске Сергей Егошин.

Запуск связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Красноярского края МТС реализует в рамках программы министерства цифрового развития региона.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.