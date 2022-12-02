В Забайкалье МТС запустила связь 4G к сезонной миграции дзеренов

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов обеспечила высокоскоростным интернетом село Ульхун-Партия Кыринского района. Населенный пункт находится на пути сезонной миграции монгольских антилоп-дзеренов и является «воротами» в Сохондинский государственный заповедник. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В декабре в южных степях Забайкалья традиционно наблюдается сезонная миграция дзеренов. С началом зимы антилопы перебегают из Монголии и присоединяются к оседлому стаду, которое постоянно живет в охранной зоне Сохондинского заповедника. В прошлые годы фиксировалась миграция от 10 тыс. до 50 тыс. антилоп из Монголии в Кыринский район Забайкальского края. Животные начинают движение во время сильных снегопадов и морозных зим, пытаясь найти лучшие условия.

Посмотреть на этот редкий вид, который до сих пор в Красной Книге РФ значится как практически полностью исчезнувший, собирается множество туристов и экологов. Они проезжают по автодороге 76А-005 «Дарасун — граница с Монголией» через Ульхун-Партию.

«Фотографировать дзеренов и наблюдать за их передвижением и повадками можно прямо с трассы. Многие транзитные автомобилисты также останавливаются, чтобы посмотреть на удивительное явление природы – большие стада грациозных антилоп. Скорость мобильного интернета до 50 Мбит/с позволяет не только делиться фото и видео с места, но и запускать трансляцию. Через Ульхун-Партию на кордоны Сохондинского заповедника заезжают туристы и исследователи, которые хотят отправиться по экомаршрутам, посмотреть косуль, лосей на солонцах, побывать в зимовье. Туристам на пути в заповедник теперь доступны навигаторы, электронные карт и другим цифровые сервисы», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Мобильный интернет также впервые получили почти 600 местных жителей, которым стали доступны все современные цифровые сервисы на больших скоростях: звонки по видеосвязи, госуслуги, онлайн-магазины, просмотр сериалов, фильмов и телепрограмм в онлайн-кинотеатрах, удаленная учеба и работа.

Ранее сеть 4G в Забайкальском крае получили еще девять малых отдаленных сел - Катаево и Толбага Петровск-Забайкальского района, Доно и Кадая Калганского района, Кайластуй Краснокаменского района, Улятуй, Долгокыча, Бурулятуй Оловяннинского района, Новая Заря Ононского района, Ульхун-Партия Кыринского района. Самые отдаленные Кайластуй, Доно и Кадая находятся более чем в 600 километрах от Читы, а это восемь-девять часов пути. В общей сложности в них проживает почти 6000 человек. Подключение малых и отдалённых сел к мобильной связи МТС реализовано по программе министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. В 2023 г. работа будет продолжена.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.