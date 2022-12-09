Okko и ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве

Онлайн-кинотеатр Okko и Высшая школа экономики подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и распространения образовательного контента. Первым проектом НИУ ВШЭ, размещенным в Okko, стал оригинальный видеопроект LessON.

В рамках соглашения стороны займутся реализацией совместных проектов, направленных на популяризацию науки и образования среди широкой аудитории, увеличат спектр тем и форматов доступного просветительского видеоконтента. Okko и НИУ ВШЭ также планируют развитие специальных проектов, которые будут доступны для просмотра эксклюзивно в библиотеке онлайн-кинотеатра.

Пользователям Okko уже доступны 5 выпусков LessOn – оригинального научно-популярного проекта с участием преподавателей, сотрудников и выпускников Высшей школы экономики. Зрителей ждут блиц-интервью от первого лица на темы «Интеллектуальная собственность в интернете», «Как предотвратить профессиональное выгорание», «Как развивать креативное мышление», «Как исследуют медитации?» и «Успеть до 30». Коллекция сервиса будет регулярно пополняться по мере выхода новых серий.

«Сотрудничество университета с одним из крупнейших российских VoD-сервисов Okko — это значительный шаг по развитию цифровой образовательной среды, доступной широкой аудитории. Не будет преувеличением сказать, что Вышка — первой из государственных вузов стала производителем оригинального контента для внешней платформы, выступила с инициативой продвижения такого научно-популярного контента на неспециализированных сервисах. Мы рады, что именно Okko стал нашим партнером в просветительской деятельности», — отметил старший директор по коммуникациям НИУ ВШЭ Андрей Лавров.

Анна Заярина, директор по внешним коммуникациям Okko, сказала: «Мы очень рады приобрести в партнеры в направлении образовательного контента одного из заслуженных лидеров в сфере высшего образования в России. Для нас это еще один шаг в расширении контентных возможностей сервиса, предоставляющего широкий спектр обучающих программ и лекций от профессионалов своего дела».