«Газпромнефть-снабжение» и Sitronics KT успешно протестировали систему дистанционного судовождения

«Газпромнефть-снабжение» и российская компания Sitronics KT, занимающаяся разработкой цифровых систем для флота и береговых служб, подвели итоги проведенных осенью испытаний дистанционного управления речными судами. Система была интегрирована в судно-буксир и прошла опытную эксплуатацию в реальных условиях на реке Томь. Решение нацелено на оптимизацию операционных затрат и повышение безопасности речных перевозок грузов.

Sitronics KT, разработчик систем автономного судовождения на море, доработала алгоритмы технологии с учётом особенностей речной навигации и установила оборудование на буксире. Решение позволило осуществлять управление судном в дистанционном режиме.

В будущем технология сможет обеспечить полностью самостоятельное следование речного судна в автономном режиме по заданному курсу, расхождение с другими судами, уклонение от объектов, представляющих опасность. В рамках прошедших испытаний управление буксиром осуществлял оператор на суше. Тестирование технологии длилось 15 дней, за это время буксир прошел порядка 80 километров при удаленном управлении. Навигационные системы и камеры, установленные на буксире, в режиме реального времени предоставляли информацию о судне, позволяя контролировать его движение и положение на карте, а также состояние главных двигателей и рулевых машин.

Разработка находится на стыке технологий искусственного интеллекта, математического моделирования, распознавания и идентификации. Дальнейшие испытания планируются в следующем навигационном сезоне 2023 г. «Газпромнефть-снабжение» и Sitronics KT планируют доработать текущую систему и перевести управление речными судами в полностью автономный режим.

Андрей Родионов, генеральный директор Sitronics KT, сказал: «Первый опыт испытания нашего решения на реке оказался успешным. В ходе проекта удалось превратить типовое судно в высокотехнологичное. При этом работа над реализацией длилась всего 5 месяцев, из которых месяц заняли пусконаладочные работы и испытания. Сотрудничество с «Газпромнефть-снабжением» демонстрирует, что технология автономной навигации может активно применяться для решения практических задач».

Евгений Брагар, исполнительный директор по логистике «Газпромнефть-снабжения», сказал: «В период речной навигации «Газпромнефть-снабжение» ежемесячно доставляет сотни тысяч тонн грузов речным транспортом. Этот вид перевозки отличается высокой экономической эффективностью и, кроме того, является единственным возможным способом снабжения ряда удаленных объектов в Сибири. В перспективе безэкипажное судовождение позволит нам достичь двух главных целей. Во-первых, повысить эффективность использования речных судов и, как следствие, периода речной навигации. Во-вторых, повысить безопасность перевозок речным транспортом. Искусственный интеллект может быстрее и точнее прогнозировать риски на пути следования и в соответствии с ними безошибочно корректировать маршрут судна».

Никита Чудинов, менеджер проектов блока технологических сервисов «Газпромнефть-снабжения», отметил: «Безэкипажное судовождение не первый год тестируется в сфере морских перевозок, но пока не развито в сфере речных перевозок. Это связано с меньшей предсказуемостью речных путей и, как следствие, сложностью разработки технологии. При транспортировке грузов по рекам требуется учитывать изменения русел, сезонные колебания уровня воды, пересыхание или замерзание отдельных участков и другие факторы. В рамках следующих испытаний мы продолжим дорабатывать систему дистанционного управления, а также береговую инфраструктуру. В частности, планируем улучшить качество связи на пути следования судна. После мы приступим к отработке движения буксира с одной и несколькими баржами».