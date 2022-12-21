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«Мегафон» обеспечил покрытие сети LTE в популярных туристических местах Кабардино-Балкарии

«Мегафон» обеспечил покрытие сети LTE в популярных туристических местах Кабардино-Балкарии — на Голубых озерах в Черекском районе. Современная мобильная связь доступна на базах отдыха, подъездных маршрутах и на берегах самих водоемов.

Путешественники на Верхнем и Нижнем Голубых озерах уже пользуются мобильным интернетом на скорости до 35 Мбит/с, а также голосовой связью по технологии VoLTE — она гарантирует мгновенное соединение с собеседником и чистый звук во время разговора.

Голубые озера — группа из пяти природных водоемов в КБР на высоте от 800 м до 1 км над уровнем моря. Самые крупные и популярные среди туристов носят название Нижнее и Верхнее. Первое из них имеет глубину около 300 м и входит в число глубочайших горных водоемов в мире.

«Это одна из наиболее ярких природных достопримечательностей нашей республики. Голубые озера круглый год привлекают многочисленных туристов благодаря красивым горным пейзажам и развитой туристической инфраструктуре. Теперь путешественникам здесь доступен и быстрый мобильный интернет. Скорость передачи данных в сети «Мегафона» позволяет абонентам не только моментально делиться впечатлениями в социальных сетях и мессенджерах, но и вести прямые эфиры из красивейших мест Северного Кавказа», — сказал Роман Терехин, директор «Мегафона» в Кабардино-Балкарии.

Помимо путешественников, озеро привлекает еще и любителей подводных погружений. Дайверы ценят кристально прозрачную воду и неповторимый ландшафт дна Нижнего Голубого озера. Для спортсменов и туристов наличие качественной мобильной связи — дополнительный фактор безопасности — в непредвиденной ситуации они могут оперативно вызвать помощь.

В 2022 г. «Мегафон» уже расширил покрытие сети LTE в популярных туристических локациях Кабардино-Балкарии: в аэропорту Нальчика, на склоне горы Чегет, а также на Эльбрусе. Последняя базовая станция уникальна — она расположена на отметке 3890 м над уровнем моря и является самой высокогорной в России и Восточной Европе.

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