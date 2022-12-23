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«Детский мир» внедрил новую PIM-систему для управления товарным контентом

«Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер, запустил новую систему для управления большим массивом данных с товарным контентом на онлайн-площадках «Детского мира», а также в учетных системах коммерции компании.

На сегодняшний день на онлайн-площадке detmir.ru представлено более 2 млн активных товарных позиций как собственного ассортимента, так и ассортимент более чем 4 тыс. поставщиков маркетплейса, который требует ежедневного обновления, а также добавления новых артикулов и наименований.

Новая система управления товарным контентом PIM (product information management) – это современная высоконагруженная система с микросервисной архитектурой, созданной с нуля собственной командой разработчиков «Детского мира». Система поддерживает стабильную и быструю работу с миллионами товаров и снимает ограничения масштабирования ассортимента по всем направлениям в собственных товарах и маркетплейсе. Систематизирует и помогает настроить каталоги, облегчает работу с контентом при заполнении витрин магазина, делает удобной SEO, способствует росту доверия клиента к онлайн-магазину, а также позволяет получать полные отчеты в удобной форме по множеству вариантов параметров.

Новое решение позволило существенно оптимизировать работу с контентом в интернет-магазине, мобильном приложении и маркетплейсе «Детского мира»: сократилось время на управление данными о продукте, повысилась точность информации о продукте, сократилось количество ошибок в информации о продукте, ускорился запуск новых продуктов.

«С развитием омниканальности использование PIM становится все более актуальным. При проектировании собственного продукта мы заложили максимум требований от всех подразделений «Детского мира» для масштабирования бизнеса уже сегодня и в будущем. Важно отметить, что вся работа происходит внутри компании силами команды «ДМ-Тех», что позволяет и использовать нашу экспертизу по товару, и оперативно получать обратную связь и внедрять изменения. В результате мы получили качественную систему управления, которая стала частью целой экосистемы ИТ-продуктов компании, и позволяет контролировать все данные бизнес-процессов и управлять ими на одной платформе», – сказал Николай Ермаков, технический директор ГК «Детский мир».

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