ДИТ Москвы: какие горячие линии будут принимать звонки в новогодние каникулы

В дни новогодних каникул горячие линии общегородского контакт-центра продолжат работать в обычном режиме. Москвичи могут круглосуточно обращаться к диспетчерам городских служб за консультациями. Специалисты подскажут, как получить ту или услугу, примут заявку о неполадках в квартире или доме и при необходимости расскажут о графике движения автобусов, электробусов и трамваев. Быстро решать насущные вопросы также помогут электронные сервисы портала mos.ru и мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Позвонив в единую справочную службу Правительства Москвы, можно узнать ответы на восемь тысяч вопросов. Операторы, к примеру, информируют о госуслугах, уточняют статус изготовления документов, подсказывают актуальный график работы городских ведомств и центров «Мои документы».

А обратившись в единый диспетчерский центр (ЕДЦ), можно решить вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, связанные с электроэнергией, водоснабжением, отоплением, уборкой придомовых территорий, освещением в подъездах. Подать заявку в ЕДЦ также предлагают и через онлайн-сервис «Вызов мастера» на портале mos.ru и платформу «Электронный дом».

Диспетчеры контакт-центра «Московский транспорт» расскажут о тарифах, расписании движения автобусов, электробусов и трамваев, сервисах на Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах. Им также можно сообщить о забытых в транспорте вещах.

Специалисты государственной ветеринарной службы Москвы проконсультируют горожан по вопросам заботы о здоровье питомцев и оформят вызов ветеринарного врача на дом, если это необходимо. Информация о том, как правильно кормить и лечить домашних животных, размещена и на странице специального проекта mos.ru «Как стать суперхозяином».

Общегородской контакт-центр работает с 2011 г. Ежемесячно центр обрабатывает более 5 млн обращений. В 2022 г. принято свыше 61 млн звонков. Половину обращений на горячие линии принимает голосовой помощник. В течение нескольких секунд виртуальный консультант находит ответы на сотни вопросов горожан. Также он подскажет, как передать показания приборов учета для формирования единого платежного документа.