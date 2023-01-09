Eltex начала серийный выпуск новой внешней точки доступа Wi-Fi WOP-20L

Eltex объявила о начале серийного производства Eltex WOP-20L – внешней точки доступа, поддерживающей стандарт Wi-Fi 5. Она предназначена для создания беспроводной сети в местах с большой плотностью клиентов, например, в парках, на стадионах и строительных площадках.

WOP-20L – всепогодная точка доступа. Прочный корпус защищает устройство от суровых условий среды. Благодаря защите IP55 пыль, дождь и снег не способны ей навредить. WOP-20L имеет встроенный радиатор пассивного охлаждения для отвода лишнего тепла. Диапазон рабочих температур – от -45 °C до +60 °C.

WOP-20L подключается к сети с помощью Ethernet-кабеля через гигабитный порт. Благодаря поддержке PoE данные и питание передаются по одному проводу.

На верхнем торце корпуса расположены четыре SMA-разъёма для подключения антенн. В зависимости от задач к WOP-20L подключаются антенны: направленные (секторные, панельные и т.д.) – для сужения зоны покрытия, увеличения дальности распространения сигнала и сегментирования в местах с высокой плотностью устройств; ненаправленные (круговые) – для широкой зоны покрытия и меньшей дальности распространения сигнала.

WOP-20L одновременно работает в двух диапазонах – 2,4 и 5 ГГц. Чувствительность приёмников -91 и -94 дБм, мощность передатчиков – 18 и 20 дБм соответственно. Производительность – 1,1 Гбит/c (до 300 Мбит/с для диапазона 2,4 ГГц, до 867 Мбит/c – для 5 ГГц).

В WOP-20L применяется антенная конфигурация MIMO 2×2. За счёт многопотоковой передачи данных увеличивается пропускная способность канала: можно подключить больше устройств и обеспечить каждому из них стабильный сигнал. Рекомендуемое максимальное количество подключений к одной точке – 50 устройств.

С помощью нескольких WOP-20L можно создать бесшовную сеть по стандарту IEEE 802.11r/k/v. При переходе из зоны покрытия одной точки доступа в зону другой переподключение будет незаметно для пользователя и никак не скажется на потреблении контента. Таким образом, можно создать сеть с бесшовным роумингом и охватить ею большую территорию.

Благодаря программному контроллеру Eltex SoftWLC внедряются системы авторизации RADIUS и Captive Portal.

С помощью RADIUS-сервера настраивается доступ с применением индивидуального динамического ключа (EAP-TLS) или логина и пароля (EAP-PEAP). Это поможет защитить сеть от несанкционированного доступа извне и индивидуализировать доступ.

Captive Portal используется для авторизации пользователей в общественных беспроводных сетях, например с помощью исходящего или входящего звонка, смс или входа в аккаунт «Госуслуг». Это необходимо для соблюдения требований законодательства по регистрации пользователей.

Безопасность беспроводного соединения обеспечивается протоколами WPA/WPA2 и WPA/WPA2 Enterprise. WOP-20L позволяет создать до 14 виртуальных точек доступа и для каждой настроит индивидуальные настройки доступа для разных групп пользователей.

SoftWLC позволяет управлять, гибко конфигурировать и обновлять WOP-20L по протоколу NETCONF. Также управлять можно с помощью Telnet, SSH, CLI и веб-интерфейса.

Ключевые особенности: поддержка IEEE 802.11ac; конфигурации антенн MIMO 2×2; агрегация данных, включая A-MPDU (Tx/Rx) и A-MSDU (Rx); бесшовный роуминг (IEEE 802.11 r/k/v); питание PoE (IEEE 802.3af-2003);14 виртуальных точек доступа; правила QoS и WMM, планирование пакетов на основе профилей; динамический выбор частоты; спектроанализатор; поддержка VLAN.