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Sitronics KT завершила поставку оборудования контрольно-корректирующих и базовых станций АИС для Росморречфлота

В рамках государственного контракта с Федеральным агентством морского и речного транспорта компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) завершила поставку оборудования контрольно-корректирующих станций организациям, подведомственным Росморречфлоту.

По контракту в 2022 г. было поставлено 2 комплекта оборудования, включающего в свой состав контрольно-корректирующую станцию «М1Т», базовые станции автоматической идентификационной системы (АИС) «Т214», приёмник АИС «Т300», автоматизированное рабочее место оператора, а также сетевое оборудование.

Комплекс предназначен для обеспечения высокоточной навигации на подходах и в акваториях морских портов Российской Федерации путём выработки и передачи на суда по каналам АИС дифференциальных поправок к сигналам спутников ГНСС ГЛОНАСС/GPS в УКВ диапазоне посредством берегового оборудования АИС «Т214».

Sitronics KT на протяжении многих лет разрабатывает, изготавливает и поставляет оборудование, функционирующее с использованием спутниковых сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS. К такому оборудованию относятся ККС «М1Т», ККС «АКВА-Станция-М», судовое оборудование АИС (класс «А») «Т104», судовое оборудование (класс В) «Т600-01SO, базовые станции АИС «Т214».

«За год было изготовлено и отгружено заказчикам не менее 28 единиц оборудования АИС для различных применений в сфере морского транспорта и береговой инфраструктуры. Это говорит о том, что морская отрасль стремиться повышать уровень безопасности мореплавания», – сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

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