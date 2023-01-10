Мобильный оператор Kcell завершил переход на единый биллинг с помощью Nexign

Казахстанский оператор Kcell и Nexign, поставщик BSS-систем и решений для цифровизации бизнеса, завершили проект объединения биллинга оператора на цифровой платформе Nexign Converged BSS. В ходе внедрения была проведена миграция в новую среду всех сегментов более чем 8 млн абонентской базы двух брендов компании: Kcell и activ. Переход на единую конвергентную биллинговую платформу поможет Kcell сократить совокупную стоимость владения системой (TCO), ускорить вывод новых продуктов на рынок и расширить возможности монетизации различных типов услуг, включая 5G и eSIM. Модернизация и консолидация систем также позволит оператору улучшить стабильность работы всех сервисов и повысить качество обслуживания абонентов.

С помощью Nexign Converged BSS оператор будет поддерживать ключевые процессы онлайн-тарификации, конвергентного биллинга, управления продуктовыми предложениями и партнерскими услугами на единой платформе. В рамках внедрения также была создана унифицированная продуктовая модель для оптимизации разработки новых сервисов и их быстрого вывода на рынок. В то же время соответствие Nexign Converged BSS международным отраслевым стандартам 3GPP и TM Forum Open API помогло минимизировать затраты на интеграцию более 50 решений оператора в систему.

«Компания Kcell стала победителем в прошедших 22 и 23 декабря аукционах на частоты 5G. В ближайшие пять лет оператор построит более 3,5 тыс. базовых станций и покроет 75% городов республиканского значения и 60% областных центров технологией 5G. По мере развития сети пятого поколения в Казахстане на ее основе появятся новые технологичные продукты и сервисы, которые требуют 5G скоростей, в частности, в сегменте умных устройств IoT. При этом масштабируемая архитектура конвергентной биллинговой системы обеспечит рост бизнеса при одновременном снижении капитальных затрат. Новый биллинг также позволит сократить время выхода на рынок (TTM) и внедрять гибкие маркетинговые стратегии, обеспечивая конкурентное преимущества компании», – сказала директор развития цифровых биллинговых систем Kcell Нурзипа Карибозтеги.

Проект внедрения стартовал в апреле 2021 г. Переход на новую платформу осуществлялся в несколько этапов, при этом продолжалась эксплуатация прежних биллинговых решений Amdocs и Orga. Миграция B2C- и B2B-сегментов оператора проходила параллельно – на новую платформу были переведены более 140 действующих тарифных планов и около 1 тыс. продуктовых предложений Kcell, где использовались как кредитная, так и авансовая форма оплаты услуг. Подход к реализации проекта позволил оператору бесшовно перейти на новые инструменты и процессы продаж и обслуживания.

«C точки зрения масштабов и сроков миграции наш проект с Kcell является одним из крупнейших цифровых проектов на телеком-рынке Казахстана. Над его реализацией работала совместная команда Kcell и Nexign. Благодаря их усилиям получилось в плановые сроки осуществить комплексную техническую трансформацию систем оператора c поэтапной миграцией абонентской базы. Одной из ключевых особенностей проекта стала возможность выбора миграционного сегмента вплоть до тарифа или даже продуктового предложения, что сделало весь процесс перехода на новую платформу максимально незаметным для пользователей. Уверены, что объединение биллинга поможет Kcell значительно улучшить эффективность многих бизнес-процессов, повысить лояльность абонентов и увеличить окупаемость инвестиций по новым направлениям развития», – сказал Михаил Матюшин, технический директор Nexign.

В ходе внедрения были задействованы технологии автоматизации процессов разработки и тестирования, а также подход Configuration-as-Code («конфигурация как код»). С помощью использования практик CI/CD удалось успешно совместить процесс промышленной эксплуатации системы с проведением значительных изменений настроек и миграцией всей абонентской базы на новую платформу. При этом в будущем открытая архитектура решения и DevOps подход позволят Kcell продолжить использование всех современных автоматизированных процессов при эксплуатации системы с минимальным участием поставщика.