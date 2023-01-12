CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

N3com, «Вымпелком» и СПбГУТ провели совместные испытания нового сетевого оборудования

Компания N3com, российский производитель сетевого телекоммуникационного оборудования операторского класса, провела совместные испытания своих решений с компанией «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Тестирование проводилось с непосредственным участием экспертов Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А Бонч-Бруевича.

Испытания проходили в несколько этапов. На первом этапе проводилось комплексное тестирование в лаборатории: был собран стенд, на котором были протестированы протоколы, сервисы, механизмы резервирования.

На втором этапе проводились испытания на коммерческой сети для подтверждения KPI клиентских сервисов на высоконагруженных участках и интеграции с системами оператора. Тестирование осуществлялось на сегментах сети уровня доступа для подключения конечных клиентов и транзитных узлов. Были отработаны механизмы интеграции, подключения базовых станций, резервирования, масштабируемости решений и др.

В процессе проведения испытаний проводилась доработка программного обеспечения и аппаратных возможностей по требованию заказчика. Были доработаны некоторые механизмы, в том числе QoS, контроль состояния MPLS тоннеля через BFD, поддержка синхронизации Synchronous Ethernet и гибкого пакетного буфера для борьбы с микровсплесками трафика.

В дальнейшем «Билайн» планирует коммерческую эксплуатацию оборудования N3com на своей транспортной сети.

Евгений Василевич, технический директор западного региона «Вымпелкома», сказал: «Мы довольны результатами тестирования: решение показало себя максимально приближенным к тем топологиям и технологиям, которые у нас используются, а высоконагруженные участки сети подтвердили KPI тестируемых решений. Отдельно хотелось бы отметить работу профессиональной команды инженеров, которые осуществляли сопровождение всего проекта. Благодаря быстрой реакции специалистов N3com, решение удалось доработать, приведя его в соответствии с требованиями нашей коммерческой сети. Теперь мы можем с уверенностью констатировать, что использование данного оборудования позволит решить наши текущие задачи по модернизации транспортной инфраструктуры. В дальнейшем мы продолжим тестирование новых решений, предназначенных для замещения продукции вендоров, которые покинули российский рынок».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

«Ростелеком» создал особую компанию по разработке инструментов обработки данных

Экс-глава «Мегафона» стал совладельцем HeadHunter

Операторы связи начнут сдавать в аренду серверы, компьютеры и софт

Силовики не позволили выделить частоты для промышленных потребителей 4G

Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще