N3com, «Вымпелком» и СПбГУТ провели совместные испытания нового сетевого оборудования

Компания N3com, российский производитель сетевого телекоммуникационного оборудования операторского класса, провела совместные испытания своих решений с компанией «Вымпелком» (бренд «Билайн»). Тестирование проводилось с непосредственным участием экспертов Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А Бонч-Бруевича.

Испытания проходили в несколько этапов. На первом этапе проводилось комплексное тестирование в лаборатории: был собран стенд, на котором были протестированы протоколы, сервисы, механизмы резервирования.

На втором этапе проводились испытания на коммерческой сети для подтверждения KPI клиентских сервисов на высоконагруженных участках и интеграции с системами оператора. Тестирование осуществлялось на сегментах сети уровня доступа для подключения конечных клиентов и транзитных узлов. Были отработаны механизмы интеграции, подключения базовых станций, резервирования, масштабируемости решений и др.

В процессе проведения испытаний проводилась доработка программного обеспечения и аппаратных возможностей по требованию заказчика. Были доработаны некоторые механизмы, в том числе QoS, контроль состояния MPLS тоннеля через BFD, поддержка синхронизации Synchronous Ethernet и гибкого пакетного буфера для борьбы с микровсплесками трафика.

В дальнейшем «Билайн» планирует коммерческую эксплуатацию оборудования N3com на своей транспортной сети.

Евгений Василевич, технический директор западного региона «Вымпелкома», сказал: «Мы довольны результатами тестирования: решение показало себя максимально приближенным к тем топологиям и технологиям, которые у нас используются, а высоконагруженные участки сети подтвердили KPI тестируемых решений. Отдельно хотелось бы отметить работу профессиональной команды инженеров, которые осуществляли сопровождение всего проекта. Благодаря быстрой реакции специалистов N3com, решение удалось доработать, приведя его в соответствии с требованиями нашей коммерческой сети. Теперь мы можем с уверенностью констатировать, что использование данного оборудования позволит решить наши текущие задачи по модернизации транспортной инфраструктуры. В дальнейшем мы продолжим тестирование новых решений, предназначенных для замещения продукции вендоров, которые покинули российский рынок».