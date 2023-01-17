Sitronics KT приступила к завершающему этапу «оцифровки» Ладожского озера

Sitronics KT приступила к завершающему этапу «оцифровки» Ладожского озера. Итогом реализации проекта станут электронные навигационные карты для судоходства второго по величине озера России. Для выполнения задания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) использовала космическую съемку, топографо-геодезические работы и гидрологические наблюдения. На текущий момент оцифровано 12 тыс. кв. километров.

Компания приступила к третьему этапу реализации проекта по созданию электронных навигационных карт (ЭНК) Ладожского озера - второго по величине в России. Цель – создать цифровые базы данных навигационной информации для обеспечения безопасного и оптимального движения судов по единой глубоководной системе европейской части России.

Для создания цифровых карт всю территорию озера разделили на три части. На каждой была организована съемка из космоса. С помощью автоматизированного промерно-испытательского комплекса (АПИК) сделаны промеры дна. В Sitronics KT отмечают, что для работы АПИК используются высокоточный ГЛОНАСС/GPS-приемник с функцией спутникового навигационного компаса, приемник дифференциальных поправок от контрольно-корректирующих станций УКВ-диапазона, гидрографический эхолот с углом луча от 6 градусов. Все данные передаются в картографическую службу в режиме онлайн.

На данный момент уже составлены электронные навигационные карты на северную и юго-западную части озера, составляющие в сумме 12 тыс. кв. км. Площадь поверхности озера составляет практически 18 тыс. кв. км. Полное окончание работ запланировано на конец 2023 г.

«Предыдущие данные о глубинах озера были получены более полувека назад и не были так точны как сейчас. Мы проводим промеры, используя многолучевой эхолот, что ранее не делалось — такой метод значительно повышает точность измерений. Полученные данные позволят уточнить рекомендованные пути и предложить новые маршруты, что обеспечит безопасность судоходства», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Это не первый подобный проект, реализуемый компанией для Министерства транспорта. Ранее были оцифрованы почти 70 тыс. км судоходных рек России для развития речного судоходства и обеспечения безопасной навигации.