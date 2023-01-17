«Яндекс карты» научились предупреждать водителей о железнодорожных переездах, паромных переправах и «лежачих полицейских»

«Яндекс карты» научились предупреждать водителей о железнодорожных переездах, паромных переправах и «лежачих полицейских», а также исключать маршруты с плохой дорогой — везде, где это возможно. Всё это позволит лучше планировать поездки, сделает их безопаснее и поможет выбирать оптимальные дороги, чтобы сберечь машину.

При построении маршрута теперь можно включить в его параметрах опцию «Избегать плохих и грунтовых дорог» — тогда «Карты» поведут только по асфальтированным дорогам, если это возможно.

Кроме того, появились предупреждения о железнодорожных переездах и паромных переправах — ещё при выборе из нескольких маршрутов водитель увидит, есть ли они на пути. Так он сможет выбрать альтернативный маршрут, в объезд. А если другой дороги нет, будет иметь в виду, что на поездку стоит заложить больше времени или заранее запланировать заправку.

Добавились и новые голосовые уведомления. Если железнодорожный переезд всё-таки встречается на пути, водитель услышит подсказку, когда будет к нему подъезжать. Это поможет максимально сосредоточить внимание на дороге и убедиться, что поблизости нет поезда и через переезд можно ехать. Также подсказки теперь будут звучать и перед «лежачими полицейскими», если скорость машины выше 40 км/ч.

«Яндекс карты» — приложение к городу, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты на любом транспорте или пешком. Автомобилистам «Карты» показывают пробки, камеры, скоростные ограничения и перекрытия улиц. А также предлагают более быстрые маршруты, если во время поездки меняется дорожная ситуация. Кроме того, в приложении можно находить парковки и оплачивать заправки. По данным «Яндекса», каждый месяц «Картами» пользуется 85 млн человек.