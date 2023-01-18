CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Жители двух поселений Приморья получили новое качество связи

«Мегафон» запустил новые базовые станции в поселке Мирный и селе Барабаш, увеличив покрытие, скорость мобильного интернета и качество голосовой связи для сельчан.

Барабаш – крупнейшее село в Хасанском районе, в нем проживают около 2300 человек. Оно окружено территорией национального парка «Земля леопарда», имеющего особый режимный статус. Кроме того, через село проходит автомобильная трасса Раздольное – Хасан. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Поселок Мирный, с населением всего около 100 человек, является ближайшим пригородом Владивостока, и в нем расположены загородные дома и дачные сообщества владивостокцев. Также через поселок проходит федеральная трасса «Уссури».

Новые базовые станции расширили существующее покрытие сети и увеличили скорости мобильного интернета не только для всех жителей, но и для водителей и пассажиров, проезжающих транзитом по автотрассам. Теперь они могут пользоваться любыми цифровыми ресурсами и совершать звонки по технологии VoLTE.

«В период новогодних праздников наши инженеры продолжали работы по строительству и модернизации инфраструктуры в крае. Наличие стабильной связи и мобильного интернета важно не только для сельчан, оно является важным условием комфортной и безопасной поездки. В летний период трасса “Уссури” становится самой востребованной для передвижения на Дальнем Востоке, передача данных на этом направлении только за последний год увеличилась на 30%», – сказал директор «Мегафона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

Путина просят отдать «Роскосмосу» систему «Эра-ГЛОНАСС»

В России узаконят блокировку сотовой связи в тюрьмах

Cisco годами продавала по всему миру маршрутизаторы с критическими уязвимостями. Устранять их она наотрез отказалась

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

«Ростелеком» создал особую компанию по разработке инструментов обработки данных

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще