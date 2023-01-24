«Росэлектроника» поставила термостойкую систему видеонаблюдения на производство автомобильного стекла

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил Борскому стекольному заводу термостойкую систему видеонаблюдения для контроля процесса стекловарения с целью дальнейшего производства листового и автомобильного стекла. Аппаратура применяется внутри стеклоплавильной печи и способна работать при температуре до 1600 °С.

Цифровая видеокамера, входящая в состав системы наблюдения, защищена стальным двухконтурным кожухом с водяным охлаждением. Для предотвращения попадания на оптику пыли и пламени пространство перед защитным стеклом объектива обдувается сжатым воздухом. Система передает видеосигнал на операторский пульт и архивирует изображение. В случае возникновения аварийной ситуации, например, перегрева камеры или отключения питания, активируется световая и звуковая сигнализация.

Разработчик и производитель аппаратуры – входящий в «Росэлектронику» НИИПТ «Растр».

«На Борском стекольном заводе наша аппаратура используется для дистанционного контроля технологического процесса расплава стекла, где применение обычных средств наблюдения невозможно из-за экстремально высоких температур. Видеомониторинг не только обеспечивает безопасность производства, повышает качество продукции, но и улучшает условия труда, облегчает отладку и автоматизацию производственного процесса», – сказала исполнительный директор НИИПТ «Растр» Ольга Кротова.

ТВ-аппаратурой производства НИИПТ «Растр» оснащены предприятия металлургической, нефтегазоперерабатывающей, химической, атомной, лесной, стекольной отраслей, а также корабли торгового и промыслового флотов.

Борский стекольный завод, расположенный в Нижегородской области, является одним из ведущих производителей автомобильного стекла в России.