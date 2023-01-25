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Жители Нижнекамска смогут сэкономить на домашнем интернете

МТС подключила к домашнему интернету и IP-телевидению еще свыше 20 жилых домов, построенных в Нижнекамске по программе «Социальная ипотека». Более 8000 жителей новостроек впервые получили доступ к интернету оператора на скорости до 500 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технология МТС позволяет подключить в многоквартирном доме интернет и телевидение по одному кабелю. Благодаря высокой пропускной способности, поддерживать стабильно высокую скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи удается даже в период вечерних пиковых нагрузок. Новые возможности позволят нижнекамцам с комфортом пользоваться интернетом с любого количества гаджетов, смотреть видео онлайн в Ultra HD-качестве без «зависаний», за секунды скачивать «тяжелый» контент и играть в онлайн-игры на любых серверах. Кроме того, теперь жители многоквартирных домов, расположенных по улицам 30 лет Победы, Корабельная, Фикрята Табеева, пр. Мира, смогут ежемесячно экономить на связи до 30% при одновременном подключении телевидения, высокоскоростного домашнего интернета и мобильной связи МТС.

«Около трети населения Нижнекамска, одного из главных промышленных городов республики – активные молодые горожане, многодетные семьи, работники бюджетных организаций, для которых важна развитая инфраструктура, транспорт, детские поликлиники. Чтобы они могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами, мы активно развиваем фиксированную сеть связи, в том числе в новостройках города. Сейчас практически в каждой семье есть одно или несколько подключенных к интернету устройств. Объединив в один “пакет” домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее более 200 каналов и доступ к онлайн-кинотеатру KION, нижнекамцы, в дома которых пришел наш высокоскоростной интернет, смогут сэкономить до 1000 руб. семейного бюджета ежемесячно», – сказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Для организации домашней сети Wi-Fi потребуется роутер или оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 500 Мбит/сек, а также техническая возможность подключения к высокоскоростному интернету по конкретному адресу. Уточнить, подключен ли дом к гигабитной сети можно самостоятельно на сайте МТС в Татарстане.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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