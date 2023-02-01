Интегрированная навигационная система для целей е-навигации от Sitronics KT допущена к использованию на судах

Sitronics KT объявила о получении сертификата о типовом одобрении программного обеспечения е-ИНС, поддерживающего сервисы е-навигации. Разработка предназначена для повышения безопасности судоходства. Разработчик специализированного софта – компания Steor, входящая в Sitronics KT.

Развитие сервисов е-навигации предполагает создание в акватории единой цифровой среды обмена данными между береговыми системами и судами. е-ИНС предназначена для установки на суда и обеспечивает повышенные безопасности судоходства за счет взаимодействия с сервисами е-навигации.

Расширяя функциональные возможности «Беринг.ЭКНИС», она обеспечивает отображение на экране более детальной информации для оценки экипажем окружающей обстановки на пути следования, а также автоматизирует передачу информации с борта судна в береговые центры (порт или офис судоходной компании). Данные по каждому событию формируются и отправляются программой.

«Е-ИНС в прошлом году прошла испытание на семи судах Росморпорта. Теперь её использование возможно на всех судах, где будет устанавливаться наша система «Беринг.ЭКНИС», уже имеющая сертификат Российского морского регистра. Применение системы повышает безопасность судоходства, его эффективность и информационную осведомлённость экипажа», — сказал генеральный директор Sitronics KT Андрей Родионов.

Навигационная система Е-ИНС поддерживает как стандартные протоколы обмена информацией и форматы данных, принятые международными организациями (обмен маршрутами, получение метеопрогнозов и ледовых карт), так и сервисы собственной разработки. Например, взаимодействия со штабом ледовых операций для планирования ледокольной проводки.

Е-ИНС может функционировать на любых судах, оборудованных «Беринг.ЭКНИС» и «Беринг.РЛД». Программное обеспечение является функциональным расширением и не требует дополнительных аппаратных средств.