«УГМК-телеком» обеспечила шахтеров Учалинского рудника беспроводной связью

Компания «УГМК-телеком» обеспечила шахтеров подземного рудника Учалинского ГОКа беспроводной связью. Горняки получили 76 Wi-Fi-радиостанций. Теперь работники смогут общаться между собой, находясь в любом месте подземных выработок, где есть считыватели с встроенной точкой доступа. Об этом CNews сообщили представители «УГМК-телеком».

«До появления беспроводной связи в руднике шахтерам была доступна только стационарная связь. Порой нужно было тратить значительное время, чтобы связаться с нужным специалистом для решения важных вопросов. Сейчас это занимает минуты», – сказал руководитель проектов Учалинского участка «УГМК-телеком» Павел Кшуманев.

Помимо этого, «УГМК-телеком» установила в ламповой (помещение на поверхности шахты, предназначенное для хранения и ремонта шахтных головных светильников) два зарядных стола для беспроводных приборов связи.

«Подземная беспроводная радиосвязь на нашем руднике была реализована в рамках проекта системы точного позиционирования горнорабочих и транспорта на Ново-Учалинском месторождении. Надеемся, что применение современных средств коммуникации не только значительно повысит безопасность труда, но и поспособствует оптимизации рабочего процесса, снизит затраты человеческих ресурсов, а также увеличит коэффициент полезного действия горно-шахтного оборудования за счет сокращения простоев», – отметил начальник Учалинского подземного рудника Всеволод Гольцов.

В планах Учалинского ГОКа и «УГМК-телеком» дальнейшее совершенствование беспроводной связи подземных абонентов и «поверхности».