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билайн поможет бизнесу вернуть клиентов с помощью динамического ретаргетинга

билайн бизнес реализовал динамический ремаркетинг, который может помочь вернуть пользователей на сайт. Технология позволяет показать ушедшему с сайта пользователю баннер с теми товарами, которые его заинтересовали. Показ целевых товаров повышает вероятность повторного посещения сайта и совершения покупки.

Реклама демонстрируется на крупных интернет-ресурсах. В частности, задействованы ведущие СМИ, развлекательные площадки, сервисы объявлений, образовательные порталы и другие платформы. Для реализации механики продавцу товаров необходимо установить на сайт своего интернет-магазина пиксель билайна и предоставить файл с описанием ассортимента магазина. Файл содержит идентификаторы товаров, их названия, фото, ссылки на страницы сайта, описания, цены и другую информацию.

Установленный пиксель собирает статистическую информацию о просмотрах пользователем товарах и передает эту информацию на платформу. Платформа собирает баннер с нужными товарами из элементов файла и показывает его пользователю.

Реклама. Beeline.ru Токен: LatgBzsuN

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