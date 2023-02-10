МТС оцифровала новейшую многопрофильную больницу в Кузбассе

Цифровая экосистема МТС обеспечила телеком-инфраструктурой многопрофильную больницу, открывшуюся сегодня в Междуреченске Кемеровской области. Это позволит врачам и медперсоналу пользоваться цифровыми сервисами и возможностями современной IP-телефонии. С помощью фиксированного интернета и специального оборудования сотрудники клиники смогут удаленно участвовать в конференциях, консультировать онлайн, проводить виртуальные совещания и планерки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К интернету подключены более 140 специальных IP-телефонов с возможностью аудиоконференцсвязи и переадресации вызовов на мобильные. В перспективе с их помощью можно проводить совещания по видеосвязи. IP-телефония поможет оптимизировать как саму связь в больнице, так и расходы на нее. В цифровую экосистему клиники также интегрированы более 120 видеокамер, которые будут обеспечивать безопасность медиков и пациентов. Всю территорию больничного комплекса покрывает сеть 4G от МТС: пациенты могут пользоваться быстрым мобильным интернетом и оставаться на связи с близкими. Также в палатах и местах отдыха предусмотрена техническая возможность подключения цифрового телевидения – IPTV.

Чтобы подключить компьютеры медиков к высокоскоростному интернету, специалисты провели к больничному комплексу ВОЛС. Кроме того, МТС построила резервный канал связи для обеспечения бесперебойной работы цифровой инфраструктуры клиники.

«Современная медицина во многом полагается на цифровые решения. Широкополосный доступ в интернет поможет врачам использовать все возможности телемедицины: проводить и слушать видео лекции, следить за трансляцией хирургических операций, консультировать онлайн и так далее. А IP-телефония сделает комфортней и эффективней коммуникацию между сотрудниками больницы. В будущем многоканальность поможет клинике оптимизировать работу регистратуры: свести к минимуму количество пропущенных звонков от пациентов и сократить время ожидания на линии», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.