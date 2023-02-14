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Softline включила в свой продуктовый портфель систему корпоративной мобильности VideoMost 9.0

ГК Softline, поставщик ИТ-решений и сервисов, включила в свой продуктовый портфель систему корпоративной мобильности VideoMost 9.0 российского разработчика Spirit.

C помощью VideoMost 9.0 – мессенджера с ВКС – клиенты ГК Softline и Spirit, как государственные, так и частные организации, смогут выстраивать и корпоративные коммуникации и эффективно организовывать удаленную совместную работу.

VideoMost 9.0 сочетает удобство мессенджера и ВКС бизнес-уровня. Функциональность решения доступна как из собственного приложения для ПК и мобильных устройств, так и из браузера с поддержкой WebRTC. Продукт входит в реестр российского ПО Минцифры РФ.

«Совместно с нашим надежным партнером ГК Softline мы готовы внедрять систему корпоративных коммуникаций на базе VideoMost 9.0 в частных и государственных заказчиках. Наше решение обеспечивает заказчикам организацию непрерывного и прозрачного рабочего процесса с возможностью контроля удаленной работы и позволяет эффективно и быстро заместить иностранные ВКС-продукты, такие как Zoom, Webex, Teams, Cisco, Poly, Avaya, и др., в инфраструктуре российских компаний», – отметил Владимир Ткаченко, директор по работе с партнерами VideoMost.

«Мы уверены, что новая, 9 версия VideoMost будет еще более востребована среди организаций различного профиля, начиная от ритейла и заканчивая банками, промышленными компаниями и ФОИВ. Во многом это возможно благодаря универсальности решения и удобству его использования. С VideoMost 9.0 можно не только проводить онлайн-видеовстречи и использовать инструменты для совместной работы, такие как демонстрация экрана, доска для рисования, опросы и голосования, трансляции в соцсети, запись, но также использовать его в качестве мессенджера: продукт позволяет вести коммуникацию в персональных и групповых чатах, из которых можно мгновенно организовать звонки один-на-один или ВКС. Подключаться к VideoMost можно как с ПК из браузера или десктоп-приложения, так и с мобильных устройств на базе iOS и Android и ВКС-терминалов. Кроме того, использовать VideoMost можно как сервер, устанавливаемый в компании на существующей инфраструктуре, так и как облачный ВКС-сервис. И здесь важно отметить, что серверы облачного сервиса находятся в РФ, поэтому наши клиенты будут уверены в высокой доступности VideoMost», – сказал Алексей Гончаров, руководитель отдела развития продуктовой экспертизы в ГК Softline.

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