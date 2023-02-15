«Юkassa» подключает приём платежей по QR-коду в программах «1С»

«Юkassa» (сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «Юmoney») предоставила своим клиентам возможность принимать оплату по QR-коду в программах «1С». Это выгодно продавцам и удобно покупателям: первые смогут экономить на эквайринге, оборудовании и его обслуживании, а вторые — быстро заплатить за покупки смартфоном, отсканировав QR-код.

«Юkassa» знают как сервис для приёма платежей в интернете. Но мы обслуживаем и офлайн-платежи — наши клиенты могут принимать оплату по QR-коду. Теперь удобное платёжное решение доступно в программах «1С» — это популярный сервис для бизнеса в России. Такой метод приёма платежей может помочь предпринимателям снизить затраты и повысить эффективность продаж. Чтобы подключить приём платежей по QR-коду от «Юkassa» в программах «1С», не нужно открывать дополнительный расчётный счёт у нас. Деньги будут зачисляться на текущий расчетный счет клиента», — сказал руководитель отдела электронной коммерции «Юmoney» Никита Савельев.

В момент покупки программа «1С» будет сама формировать QR-код на каждую транзакцию. Продавец может вывести QR-код из системы «1С» на экран компьютера, показать QR-код с дисплея на кассе или на счете. Ещё QR-код можно отправить по электронной почте или SMS. Сразу после оплаты товара или услуги в мобильном приложении банка деньги списываются у покупателя и зачисляются на счет продавца мгновенно.

Оплата по QR-коду позволяет предпринимателям экономить на эквайринге. Для бизнеса комиссия по этому способу оплаты составляет 0,4% или 0,7% — зависит от вида деятельности организации.

Клиенты «Юkassa» могут не только принимать платежи с помощью QR-кода в программах «1С» — можно также делать возвраты и проводить сверку взаиморасчётов.

Сервис приёма оплаты по QR-коду «Юkassa» доступен в «1С:Управление нашей фирмой», «1С:Розница» и «1С:Бухгалтерия». Перечень программ будет расширен.