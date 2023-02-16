МТТ начал обслуживать горячую линию «Газпром межрегионгаз Воронеж»

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, обеспечил горячую линию для пользователей компании «Газпром межрегионгаз Воронеж» с выделением многоканального номера 8-800 и дальнейшим его техническим обслуживанием. С момента подключения на единый номер уже обратились 14500 клиентов газоснабжающей организации.

Раньше жители Воронежской области могли звонить в колл-центр только по городскому номеру, теперь же у них появилась возможность обращаться по федеральному номеру: его преимуществом является высокая скорость подключения, а также то, что звонок по нему осуществляется бесплатно для абонента.

Позвонив на номер 8-800, абонент может оставить заявку на вызов контролера, узнать о размере задолженности, получить актуальные данные о тарифах, возможных способах оплаты и другую информацию.

«Мы постоянно совершенствуемся, чтобы наши потребители могли максимально быстро решить вопросы и получить необходимые ответы. Подключение единого номера является еще одним шагом навстречу абонентам», – отметил начальник управления по реализации газа населению ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» Александр Рожков.

«У МТТ накопился большой опыт по цифровизации услуг в сфере ЖКХ, которая все чаще использует современные сервисы для улучшения качества обслуживания населения, – прокомментировал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин. – Подключение многоканального номера от МТТ позволило газоснабжающей организации увеличить скорость обработки входящих обращений, вывести сервис на новый уровень, освободив жителей от платы за звонок».

Номер 8-800 от МТТ – это многоканальный номер, на который можно принять множество звонков одновременно. На него можно позвонить из любой точки страны, бесплатно и с любого устройства.