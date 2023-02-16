CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

МТТ начал обслуживать горячую линию «Газпром межрегионгаз Воронеж»

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, обеспечил горячую линию для пользователей компании «Газпром межрегионгаз Воронеж» с выделением многоканального номера 8-800 и дальнейшим его техническим обслуживанием. С момента подключения на единый номер уже обратились 14500 клиентов газоснабжающей организации.

Раньше жители Воронежской области могли звонить в колл-центр только по городскому номеру, теперь же у них появилась возможность обращаться по федеральному номеру: его преимуществом является высокая скорость подключения, а также то, что звонок по нему осуществляется бесплатно для абонента.

Позвонив на номер 8-800, абонент может оставить заявку на вызов контролера, узнать о размере задолженности, получить актуальные данные о тарифах, возможных способах оплаты и другую информацию.

«Мы постоянно совершенствуемся, чтобы наши потребители могли максимально быстро решить вопросы и получить необходимые ответы. Подключение единого номера является еще одним шагом навстречу абонентам», – отметил начальник управления по реализации газа населению ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» Александр Рожков.

«У МТТ накопился большой опыт по цифровизации услуг в сфере ЖКХ, которая все чаще использует современные сервисы для улучшения качества обслуживания населения, – прокомментировал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин. – Подключение многоканального номера от МТТ позволило газоснабжающей организации увеличить скорость обработки входящих обращений, вывести сервис на новый уровень, освободив жителей от платы за звонок».

Номер 8-800 от МТТ – это многоканальный номер, на который можно принять множество звонков одновременно. На него можно позвонить из любой точки страны, бесплатно и с любого устройства.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России создана первая система видеоконференцсвязи с постквантовым шифрованием

Роскомнадзору не хватает денег на слежку за компаниями, хранящими переписки и разговоры россиян

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

«Вконтакте» решила замкнуть на себя финансовые потоки своих блогеров

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Власти оштрафовали «Ростелеком» на 168 миллионов

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

Показать еще

Наука

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом

Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник
Показать еще