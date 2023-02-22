CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в Калужской области

Инженеры «Мегафона» провели работы, благодаря чему в двух городах и двух малых населенных пунктах Калужской области расширилось покрытие LTE и увеличилась скорость передачи данных. Аналитики компании отмечают, что в результате модернизации скорость мобильного интернета выросла на 20% для более чем 45 тыс. жителей региона.

Апгрейд сети в диапазоне LTE 1800 прошел в городах Балабаново и Жуков, а также в селе Волконское Козельского района и деревне Верхнее Алопово Перемышльского. Базовые станции в частотном диапазоне 1800 МГц обладают широкой зоной покрытия и более устойчивым сигналом при звонках, а также пользовании интернетом в помещениях.

Развитие инфраструктуры позволило снизить нагрузку с существующих базовых станций, чтобы предоставить абонентам возможность скачивать максимальные объемы данных при сохранении высокой скорости мобильного интернета. Теперь жители области могут с большим комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильной скорости передачи данных и малого времени отклика сети. Например, слушать музыку онлайн, смотреть потоковое видео в самом высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях.

Модернизация сети также расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«Аналитики компании отмечают, что с начала 2023 г. абонентский трафик в регионе вырос почти в 1,5 раза относительного того же периода в 2022. Активное потребление интернета обязывает нас постоянно отслеживать нагрузку на сеть и оперативно реагировать на изменения – включать новые базовые станции или улучшать существующие. Модернизированная инфраструктура существенно повысила скорости передачи данных в перечисленных населенных пунктах. Теперь еще больше наших абонентов смогут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на высоких скоростях даже в момент пиковых нагрузок», — отметил Антон Павленко, директор «Мегафона» в Калуге.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России пытаются построить сеть мобильной спутниковой связи, но чиновники против

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта

«Байкал электроникс» собрался обанкротить разработчика электронки на собственных чипах

Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта

«Ростех» и «Ростелеком» требуют ввести заградительные пошлины на ввоз в Россию банковских и SIM-карт

CNews Analytics выпустил атлас импортортозамещения

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов

Обзор наушников Soundcore Space Q45: рекордная автономность и мощные басы

Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще