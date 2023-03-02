«Мегафон» установил базовые станции 4G на пригородных территориях Кирова

Мобильный 4G-интернет появился на участке железной дороги Киров – Стрижи при подъезде к столице региона. Новые базовые станции с поддержкой сети четвертого поколения на пригородных территориях Кирова запустил «Мегафон».

Теперь пассажирам электричек и поездов, прибывающих в Кировскую область, доступны современные телеком-услуги и онлайн-сервисы на средней скорости 30 Мбит/с. С помощью скоростного интернета жители близлежащих населенных пунктов, которые отправляются в Киров на работу, смогут в пути просматривать новости и общаться в мессенджерах и социальных сетях. У туристов из других регионов страны, которые решили посетить Вятку, появится возможность оперативно сообщить о приезде, созвониться по видеосвязи с родными и близкими, загрузить карты или вызвать такси в приложении на смартфоне.

Оператор расширил покрытие сети на объездной дороге и для владельцев дачных участков в Нововятском районе. Новое телеком-оборудование обеспечивает работу сети в двух диапазонах частот: один из них используется для увеличения территории покрытия и максимального распространения сигнала сети, а второй отвечает за высокую скорость мобильного интернета.

«Мы активно устраняем “белые пятна” на карте транспортных артерий Кировской области. Понимая, как важно быть на связи в поездках и путешествиях, мы запустили новые базовые станции, чтобы и в пути кировчане и гости региона могли пользоваться онлайн-сервисами на высоких интернет-скоростях и общаться с близкими», – отметил директор «Мегафона» в Кировской области Алексей Женихов.

Ранее оператор расширил территорию покрытия на Транссибирской магистрали в районе поселка Зеленый, а также улучшил сигнал на участке федеральной автомобильной дороги Р-176 «Вятка» в районе города Яранска.