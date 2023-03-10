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MTS AI приобрела долю производителя умных турникетов и билетных систем

МТС объявила о том, что ее дочерняя компания MTS AI, российский центр развития искусственного интеллекта, приобрела 49% в российском разработчике высокотехнологичных решений в сфере контроля доступа и билетных систем «Инфоматика».

Интеграция разработок «Инфоматики» в сфере контроля доступа, в числе которых, например, собственная линейка турникетов и терминалов оплаты с технологиями по распознаванию лиц и систем оплаты по лицу VisionLabs (дочерней структуры MTS AI) позволит реализовать проекты для транспортной отрасли, спортивных и культурных сооружений, образовательных организаций. У обеих компаний есть опыт работы на зарубежных рынках Ближнего Востока и Латинской Америки, где они планируют продолжить совместную работу.

Компания «Инфоматика» работает на ИТ-рынке с 1996 г. и является одним из российских разработчиков и производителей билетно-пропускных систем для спортивных объектов и профессиональных спортивных клубов, музеев, театров, парков развлечений, экспоцентров; систем контроля оплаты проезда в общественном транспорте; специализированного оборудования контроля и управления доступом: турникетов, калиток, управляющей автоматики; информационно-платежных терминалов и интерактивного оборудования. Компания имеет собственное конструкторское бюро и производственных комплекс в Казани для проектного и серийного производства продукции собственной разработки.

Компанией реализовано более 200 проектов, в частности, технологии «Инфоматики» использовались для построения системы контроля доступом зрителей на мировых спортивных аренах, в том числе на стадионах Чемпионата мира по футболу 2018 г. в России и 2022 г. в Катаре. Билетную систему АСУ «Лента» используют российские спортивные клубы и объекты индустрии развлечений. Среди реализованных объектов транспортной инфраструктуры значится Казанский, Самарский и Московский метрополитены.

«В рамках инвестиционной стратегии MTS AI мы внимательно изучаем активы, комплементарные имеющемуся портфелю, и делаем акцент на покупке компаний-лидеров в своих сегментах как в России, так и за рубежом. Именно так была приобретена VisionLabs, которая в свою очередь имеет ряд успешных совместных с компанией “Инфоматика” на протяжении последних нескольких лет. Для нас, помимо хороших финансовых показателей компании, это стало ключевым фактором в принятии решения по покупке», – сказал Дмитрий Марков, исполнительный директор MTS AI.

«Логика развития компании требовала привлечения стратегического партнера для выхода на новый уровень, в том числе, в рамках развития международного бизнеса. Принятие решения о сотрудничестве с командой MTS AI и, в частности, компанией VisionLabs, как давнего технологического партнера, для нас оказалось логичным и наиболее перспективным», – сказал Давид Тартаковский, генеральный директор компании «Инфоматика».

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