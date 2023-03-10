МТС на треть ускорила мобильный интернет в Вологде

ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличила скорость передачи данных в столице Вологодской области на 33%. Это стало возможным благодаря переводу ряда частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт мобильной связи LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Перевод частот в другой диапазон (рефарминг) позволил увеличить пропускную способность и емкость сети. Этот процесс можно сравнить с расширением автомобильной дороги. За счет перераспределения частот МТС ускорила мобильный интернет и в густонаселенных жилых микрорайонах, социальных учреждениях и на городских дорогах. Теперь более чем 300 тыс. жителей Вологды получили возможность комфортно пользоваться цифровыми сервисами даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

«В каждой вологодской семье есть несколько устройств для выхода в интернет, а рост объемов потребляемого контента увеличивает нагрузку на сеть. Поэтому чтобы отвечать нуждам пользователей и предоставлять им высокую интернет-скорость, мы проводим рефарминг – перестраиваем диапазон 2100 МГц, выделенный ранее для стандарта 3G, в пользу более востребованного 4G. Этот способ модернизации сетей наиболее эффективен и экономичен. В текущем году мы планируем провести основные работы по рефармингу в Череповце и на остальной территории Вологодской области, чтобы абонентам МТС было комфортнее пользоваться современными цифровыми сервисами, ускорилась загрузка «тяжелого» контента, приложений, видео, музыки и фотографий», — сказал директор МТС в Вологодской области Владимир Шевердин.

МТС развернула сети LTE в диапазоне, выделенном для 3G, в 33 регионах. После 2025 г., по мере прекращения использования 3G-телефонов, МТС сможет постепенно выключать остающиеся сети третьего поколения, что даст прирост скорости в сетях LTE еще на 12%.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.