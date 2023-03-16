CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Интернет-доступ ИТ в госсекторе
|

«Ростелеком» на Южном Урале цифровизировал более 400 школ

«Ростелеком» на Южном Урале реализовал федеральный проект по оснащению школ региона цифровой инфраструктурой. Компания провела беспроводной интернет в 422 учебных учреждения Челябинской области и установила в них систему видеонаблюдения. Работы выполнены в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Строительство ИТ-инфраструктуры в школах — важная часть современной цифровой образовательной среды. Сейчас уже несколько сотен учебных заведений региона получили доступ к беспроводному интернету. Инструменты электронного обучения в дополнение к традиционным классно-урочным занятиям обеспечат равный доступ к получению знаний для всех школьников вне зависимости от места их проживания.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала «Ростелекома», сказал: «В результате масштабного федерального проекта учебные учреждения Челябинской области оборудованы 5958 точками Wi-Fi-доступа. Важный акцент был сделан на безопасности образовательного процесса. “Ростелеком” оснастил входные группы школьных зданий системой видеонаблюдения, установив 1556 камер. Устройства работают в круглосуточном режиме. Просматривать изображение может только заказчик. Срок хранения данных — один месяц».

Челябинская область стала одним из 24 субъектов РФ, где в течение 2021–2022 гг. был реализован пилотный проект по формированию ИТ-инфраструктуры и обеспечению базовой безопасности образовательного процесса в школах.

В соответствии с распоряжением правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 г. «Ростелеком» был назначен единственным исполнителем работ по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация

Tele2 «простил» 480 миллионов ушедшей из России Nokia

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

МТС продает свой заграничный актив «Газпрому» или 1Xbet

В России начался серийный выпуск КПК на ОС «Аврора»

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Электромобили Evolute: обзор моделей

17 лучших Telegram-ботов для путешественников: выбор ZOOM

Обзор IRBIS SmartDesk IMFPC105: мини-ПК для офисов и учебных заведений

Показать еще

Наука

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые
Показать еще