Умные датчики МТС проследят за микроклиматом в одном из крупных овощехранилищ Читы

МТС сообщила о внедрении систем непрерывного мониторинга климатического режима с помощью собственного IoT-решения «Цельсиум» в помещениях крупного овощехранилища Читы. Цифровые технологии экосистемы МТС обеспечат температурный контроль хранения овощей и фруктов.

Датчики микроклимата установлены на двух складах и без участия человека круглосуточно контролируют температуру и влажность овощехранилищ, сохраняя необходимый для плодоовощной продукции режим хранения от 3 до 15 градусов. Данные о состоянии микроклимата фиксируются каждые 10 минут и при помощи сети интернета вещей NB-IoT направляются в облачное хранилище МТС. Это позволяет работникам в любой момент ознакомиться с климатическими параметрами, а также проанализировать температуру и влажность в динамике, сравнив показатели в разные годы и выявив оптимальные параметры хранения продукции.

Потребность в мониторинге микроклимата в складских помещениях вызвана повышенной чувствительностью овощей и фруктов к резкому перепаду температур, характерных для Забайкалья. В случае отклонения заданных параметров сотрудники овощехранилища получат уведомление в приложении и смогут оперативно отреагировать на инцидент, тем самым сохранив урожай от повреждений.

«Датчики «Цельсиум» сертифицированы, работают и обслуживаются на базе отечественной инфраструктуры. Прибор имеет низкий уровень энергопотребления, что гарантирует круглосуточный контроль за микроклиматом и позволяет устройству фиксировать данные без замены элементов питания в течение двух лет. «Цельсиум» незаменим в сельском хозяйстве – например, в Центральной России наши датчики позволяют следить за микроклиматом в теплицах, где растет земляника, а в Поволжье помогают поддерживать температуру в помещениях для зимовки пчел. Кроме того, наши датчики можно использовать для контроля климата в музеях, библиотеках, медицинских учреждениях и аптеках. Устройства просты, надежны, не требуют проведения дополнительных сетей и сложных монтажных работ», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.