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МТС оцифровала «сердце» Уссурийского заповедника

МТС обеспечила высокоскоростным мобильным интернетом село Каменушка в Уссурийском городском округе. Новая базовая станция покрывает связью стандарта LTE жилые дома, школу, музей Уссурийского заповедника и многочисленные туристические базы, расположенные в этом районе.

Теперь жители и гости Каменушки могут комфортно пользоваться современными сервисами цифровой экосистемы МТС – онлайн-кинотеатром, электронной библиотекой, видеосервисами, образовательными и музыкальными приложениями. Также новое LTE-покрытие открыло доступ абонентов к технологии высококачественной передачи голоса VoLTE.

Высокоскоростной интернет позволит использовать навигационные и поисковые приложения многочисленным туристам, посещающим Уссурийский заповедник и его «сердце» — музей им. Комарова. В музее представлены экспонаты и документы, которые знакомят с флорой и фауной охраняемой территории. Главное богатство заповедника — лиановые хвойно-широколиственные леса, женьшень и лимонник. Также эти земли — ареал обитания амурского тигра, дальневосточного леопарда, гималайского медведя, лесного кота, утки-мандаринки, черного аиста и когтистого тритона. Кроме того, в Уссурийском заповеднике работает реабилитационный центр по воспитанию медвежат-сирот.

Село Каменушка – популярная рекреационная зона для приморцев и гостей края. В его окрестностях распложена турбаза «Таёжная поляна», глэмпинг «Кедр» и несколько гостевых домов, куда регулярно приезжают на отдых жители Уссурийска и других городов Приморья.

«МТС активно продолжает улучшать качество связи в малых населенных пунктах Приморского края. Мобильный интернет в небольших селах — иногда единственная возможность выйти во всемирную сеть. В последние годы мы также наблюдаем, что небольшие маленькие локации становятся центром притяжения туристов, которые погружаются в красоту Приморья. Так, ранее мы обеспечили связью стандарта LTE село Рощино, откуда стартуют экскурсии в нацпарк «Удэгейская легенда». Связью «четвертого поколения» покрыты большинство бухт на юге Приморья - Астафьева, Триозерье, Спокойная и другие. Наличие современной связи стандарта LTE в таких местах еще больше повысит туристическую привлекательность Приморья и позволит сделать отдых более комфортным и безопасным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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