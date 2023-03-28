CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС на треть ускорила мобильный интернет в Арбеково

МТС улучила покрытие 4G в микрорайоне Арбеково в Октябрьском районе Пензы. После установки нового оборудования скорость мобильного интернета в жилых кварталах выросла почти на треть.

Скорость мобильного интернета заметно увеличилась в спальных кварталах района по проспекту Строителей и проспекту Победы, а также в новостройках в районе улицы 65 лет Победы. После проведенных работ пользователи даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, программы и онлайн-игры, общаться по видеосвязи и использовать онлайн-сервисы экосистемы.

Обновленная сеть охватывает не только жилые кварталы, но и расположенные здесь объекты социальной инфраструктуры – детские сады, школы, спортивные сооружения и торговые центры. Так усилена сеть в районе Арбековского рынка и крупнейшего в регионе ТРЦ «Коллаж», который ежемесячно посещает около 500 тыс. человек. Ускорение мобильного интернета коснулось и мест отдыха и прогулок жителей, в частности, района стадиона «Сатурн» и городских парков, расположенных вдоль проспекта Победы.

«Арбеково – один из самых густонаселенных и быстро растущих микрорайонов Пензы, где мы наблюдаем стабильный рост мобильного трафика. Усиление сети позволит жителям микрорайона всегда оставаться на связи, пользоваться скоростным мобильным интернетом и сервисами нашей экосистемы. Кстати, пензенцы, живущие в многоквартирных домах, где есть фиксированная сеть МТС, могут объединить мобильную связь с домашним интернетом и ТВ и экономить на услугах связи», – сказал директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

«Ростелеком» купил компанию - борца с банковскими мошенниками

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

VK готовится к отключению YouTube в России

Операторы связи уходят в онлайн. В России бешеными темпами закрываются салоны связи

Пенсионный фонд не смог продлить себе бесплатную связь «8-800», и оставил «Ростелеком» и «Мегафон» без 280 миллионов

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

10 главных мифов об электромобилях

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще