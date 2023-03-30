«Мегафон» расширил покрытие 4G на юге Якутии

«Мегафон» модернизировал существующую телеком-инфраструктуру и расширил зону действия сети четвертого поколения на юге Якутии – в Алданском и Нерюнгринском районах республики. После проведенных работ увеличилась территория покрытия мобильного интернета 4G и качество связи для всех абонентов оператора.

Благодаря запуску дополнительного «дальнобойного» слоя LTE оператор улучшил сеть на территории, где живет почти 94 тыс. жителей. В некоторых населенных пунктах, таких как поселок Золотинка, селах Иенгра, Уллу и Большой Хатыми Нерюнгринского района, мобильный интернет «Мегафона» появился впервые, ранее сельчанам были доступны только голосовые вызовы. Ключевое преимущество используемого диапазона – возможность запустить сеть 4G на значительном пространстве, а также более эффективное проникновение в закрытые помещения.

После проведенных работ еще больше абонентов могут одновременно пользоваться мобильным интернетом без потери качества соединения. Помимо этого, улучшения помогли расширить территорию действия VoLTE – технологии, которая позволяет совершать обычные голосовые звонки в сети 4G с более четким и чистым звуком.

Алданский район расположен на юге Якутии и считается одним из самых сложных для проживания и адаптации некоренного населения в связи с высоким содержанием радона в воздухе и воде. Ведущее место в экономике занимает горнодобывающая промышленность – добыча золота, развивается производство строительных материалов, ремонтно-механические и автотранспортные предприятия, деревообработка, отрасли ювелирной, пищевой промышленности.

Нерюнгринский район занимает исключительно выгодное географическое положение, располагаясь близко к Байкало-Амурской магистрали. По территории района проходят федеральная автомобильная дорога «Лена», а также строящаяся в настоящее время железная дорога «Беркакит — Томмот — Якутск». Это один из наиболее промышленно развитых районов Якутии и всего Дальнего Востока. Основу экономики составляют отрасли промышленности, специализирующиеся на добыче угля, золота, выработке электроэнергии. Кроме того, территория района богата запасами полезных ископаемых. Подавляющее большинство жителей занято в промышленной сфере.

«Мегафон» увеличил зону покрытия и стабильность связи и на улице, и внутри помещений, включая административные здания, жилые дома, социальные учреждения и производственные площадки. Качественная передача данных также доступна рабочим и вахтовикам, работающим на многочисленных предприятиях этих районов.