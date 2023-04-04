В SberJazz появилась возможность проводить вебинары

Функциональность российского сервиса видеоконференций SberJazz расширилась. На платформе появилась возможность проводить интерактивные вебинары на аудиторию до 2 тыс. человек при 100 выступающих. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Теперь пользователи корпоративной версии SberJazz могут добавить к своему тарифу функцию вебинаров, чтобы организовывать онлайн-мероприятия на большую аудиторию с разделёнными виртуальными пространствами для спикеров и зрителей.

Новый онлайн-инструмент позволит проводить информационные и итоговые встречи, HR-мероприятия, в том числе онбординг новых сотрудников, маркетинговые активности, вебинары отделов продаж, образовательные мероприятия от лекций и семинаров до научных конференций и многое другое.

В вебинарах SberJazz будут доступны все опции корпоративной версии сервиса, включая автоматическую текстовую расшифровку диалогов, запись встреч, чат с реакциями и одновременную демонстрацию экрана сразу несколькими спикерами. Кроме этого, добавятся формы для проведения опросов в чате, а также возможность транслировать мероприятия на популярные видеохостинги.

SberJazz входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры.