CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» добавил скорости на автотрассах Валдайского района

«Мегафон» расширил зону покрытия и ускорил мобильный интернет на участке федеральной трассы М10 в Валдайском районе и региональной автодороги «Валдай-Боровичи». В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в смартфонах клиентов компании увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новое оборудование дало возможность водителям беспрерывно пользоваться навигационными сервисами, слушать музыку и аудиокниги в формате онлайн, а пассажирам – смотреть видео в HD качестве, общаться в мессенджерах, играть в онлайн-игры и применять в дороге все необходимые цифровые сервисы. Благодаря построенным базовым станциям абоненты компании также получили качественную голосовую связь на базе технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение, чистый звук и возможность пользоваться мобильным интернетом параллельно с разговором по смартфону.

«Обеспечить автотрассы региона стабильным интернетом – важная задача компании. Дорога М-10 «Россия» – одна из ключевых в нашей области, а направление на Валдай один из самых загруженных участков сети. Чтобы клиенты не испытывали сложностей со связью во время передвижения, мы расширяем зону покрытия вдоль дорог с помощью установки нового оборудования. Введенные в эксплуатацию объекты связи предоставили автолюбителям устойчивое интернет-соединение на скорости до 30 Мбит/с», – отметил Кирилл Лошак, руководитель технического отдела «Мегафона» в Новгородской области.

МегаФон обладает практическим опытом в создании телекоммуникационной инфраструктуры вдоль автодорог. Так, в 2020 г. оператор построил порядка 100 базовых станций на трассе М11 «Нева» и покрыл сетью 4G около 680 км пути от Москвы до Санкт-Петербурга. Начиная с 2021 г., компания ведет работы по строительству и модернизации базовых станций на трассе М4 «Дон». По завершении проекта автомобилистам будет доступен высокоскоростной интернет на всех участках трассы протяженностью 1543 км и в ближайших к автомагистрали населенных пунктах. В IV квартале 2022 г. завершил очередной этап строительства инфраструктуры на Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Санкт-Петербурге, где пользователям стала доступна сеть на скорости до 70 Мбит/с.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» «Ростеха» просит частоты, чтобы возродить тропосферную связь, заброшенную со времен СССР

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

МТС и «Ростелеком» потратят по миллиарду на развитие «умных домов»

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

МТС за отдельные деньги удалит своих клиентов из интернета

МТС осталась без яиц. Оператор меняет фирменный стиль впервые за 17 лет

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Тестируем нейросети для создания текстов на русском языке

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще