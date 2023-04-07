«Мегафон» улучшил связь в жилых районах Кемерова

«Мегафон» запустил базовые станции в плотно населенных локациях кузбасской столицы – на бульваре Строителей, улице Инициативная, в микрорайонах ФПК и Лесная поляна. Теперь десятки тысяч жителей смогут оценить новые скорости передачи данных и расширение покрытия. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Установка нового оборудования позволит абонентам пользоваться ускоренным мобильным интернетом в квартирах и частных домах, а также на прилегающих дворовых территориях. Базовые станции 4G обеспечивают стабильную скорость передачи данных для загрузки видео, общения в мессенджерах, покупок на маркетплейсах, удаленной работы или учебы.

Благодаря высокой проникающей способности сигнала вышек связи жители районов могут выходить в сеть одновременно и использовать по максимуму привычные цифровые сервисы, особенно вечером. В это время нагрузка на сеть традиционно увеличивается. По данным «Мегафона», наибольшую цифровую активность абоненты проявляют после 18:00, когда возвращаются домой после работы. По сравнению с обеденным временем объем трафика и разговоров по телефону увеличивается на 20-30%.

«Развитие связи в Кемерове продолжается. Здесь на сегодняшний уверенное покрытие сети и с каждым годом количество «белых пятен» на 4G-карте города уменьшается. Благодаря обратной связи от наших кемеровских пользователей мы планомерно и точечно закрываем потребности в стабильном интернете и голосовой связи, в том числе и в VoLTE, за счет строительства новых базовых станций. Улучшение телеком-инфраструктуры в городе обеспечивает работу тысяч гаджетов и рост мобильного трафика. В среднем с каждым годом он увеличивается на 15-20%», - сказал Александр Малов, директор «Мегафона» в Кемеровской области.

«Мегафон» выяснил, что чаще всего абоненты Кемерова проводят свободные минуты на видеоплатформах, в онлайн‑кинотеатрах и музыкальных приложениях. Около 30% трафика генерируют именно на этих сервисах, среди которых самый популярный — YouTube. На социальные сети и поиск информации в браузерах уходит совокупно около 30%, на мессенджеры — 8%. А вот на мобильные игры домашними вечерами тратят времени немного — ежедневная доля трафика виртуального гейминга составляет лишь 2%.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.