«Мегафон» в Санкт-Петербурге возглавит новый топ-менеджер

«Мегафон» объявила о назначении Максима Токаренко директором регионального отделения по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. До этого топ-менеджер руководил офисом оператора в Самаре. Владимир Бакалов, занимавший эту позицию с 2013 г., сосредоточится на интеграции «Мегафона» в национальные проекты региона.

Как отметил директор по региональному развитию «Мегафона» на Северо-Западе Михаил Прахов, Владимир Бакалов стоял у истоков формирования подразделения компании в Санкт-Петербурге. При нем «Мегафон» запустил сотовую связь в тоннелях городского метрополитена, показал рекордные скорости мобильного интернета, запустил тестовую зону услуг пятого поколения. Теперь в периметре ответственности Владимира Бакалова проекты государственного масштаба с фокусом на Северную столицу страны.

Новый руководитель отделения на исторической родине «Мегафона» Максим Токаренко сконцентрируется на достижении лидерства оператора в Петербурге по доле абонентской базы за счет увеличения отрыва от конкурентов по покрытию сети и скорости мобильного интернета, расширения пула цифровых продуктов и решений для бизнеса, а также развития бренда Yota.

«У Максима есть большой опыт работы в одном из крупнейших отделений компании и понимание того, как держать высокую планку – при нем, на протяжении девяти лет, оператор сохранял лидерство по доле клиентской базы Самарской области. Уникальный опыт, лидерский настрой и амбициозные цели топ-менеджера позволят усилить позиции в Петербурге, укрепить имидж лидера цифровой индустрии за счет масштабных коммерческих, государственных и инфраструктурных проектов», – сказал Михаил Прахов.

Максим Токаренко пришел в «Мегафон» в Поволжье в 2009 г. развивать одно из финансовых направлений в филиале. С 2012 по 2014 занимал руководящие позиции в отделениях компании в Республике Башкортостан и Тольятти. В апреле 2014 г. возглавил Самарский офис оператора. Окончил факультет летательных аппаратов Самарского государственного аэрокосмического университета им. С.П. Королева.