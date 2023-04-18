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МТС ускорила мобильный интернет в посёлке Ветлосян в Ухте

МТС сообщила о продолжении программы модернизации сети LTE в Ухте. После обновления оборудования скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30% в посёлке Ветлосян, а также на смотровой площадке, где находится самая большая в мире голова В. И. Ленина.

Специалисты МТС расширили сеть LTE в посёлке Ветлосян, что позволило обеспечить доступ к высокоскоростному мобильному интернету для жителей многоквартирных и частных домов. После проведенных работ пользователи даже в часы максимальной нагрузки на сеть могут комфортно пользоваться мобильным интернетом, быстро загружать обновления, программы и онлайн-игры, общаться по видеосвязи и использовать онлайн-сервисы экосистемы МТС.

Высокоскоростной интернет 4G от МТС стал доступен и на смотровой площадке, где находится одна из визитных карточек Ухты, – самая большая в мире голова Ленина, возвышающаяся на горе. Эта территория является излюбленным местом для прогулок среди местных жителей разных возрастов, а силуэтная конструкция – достопримечательностью, привлекающей туристов. Теперь живописные фотографии с видом на город можно оперативно загружать в Сеть.

«Мы продолжаем реализовывать программу масштабной модернизации сети в Республике Коми, увеличивая скорость мобильного интернета 4G, чтобы абоненты могли комфортно пользоваться многочисленными возможностями экосистемы МТС. Площадка около головы Ленина в Ухте – это очень живописное место, откуда открывается прекрасный вид на город. Здесь руки сами тянутся к смартфону, чтобы сделать красивые кадры и поделиться ими с друзьями в социальных сетях. Теперь это можно делать достаточно оперативно, в режиме онлайн», – сказал директор МТС в Республике Коми Дмитрий Сидоренко.

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