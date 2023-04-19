CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

«Мегафон» подготовил сеть в Маганском дачном секторе к началу сезона

Скоростной интернет 4G и качественная голосовая связь появились в районе земельных участков на Маганском тракте. Это стало возможным благодаря установке новой базовой станции четвертого поколения, инженеры «Мегафона» успели завершить все работы до начала дачного сезона. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Ранее покрытие для владельцев участков обеспечивали базовые станции, находящиеся далеко за пределами садоводческих товариществ, поэтому связь здесь работала нестабильно и только на улице. Сейчас инженеры «Мегафона» установили телеком-оборудование на территории дачного сектора, который находится в десятке километров от Якутска.

Теперь дачники могут пользоваться всеми возможностями сети LTE «Мегафона», с тем же комфортом, что и в городе: им доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы.

«Мы видим большой спрос на загородный отдых в летний период, возросший еще со времен пандемических ограничений. Поэтому «Мегафон» активно развивает сеть в дачном поясе региона. Благодаря этому наши абоненты могут пользоваться привычными цифровыми сервисами даже вдали от города: смотреть фильмы, удаленно работать, общаться в соцсетях и пользоваться технологией VoLTE для высокого качества голосовой связи», – отметила директор Якутского отделения «Мегафона» Мария Мамедова.

По данным «Мегафона», основанным на обезличенной статистике по мобильной активности в дачном секторе, самым востребованным сервисом в пригороде является YouTube, именно здесь дачники и огородники чаще всего ищут полезные видеосоветы. На втором месте – социальная сеть «Вконтакте», на третьем – сервис коротких видеороликов TikTok, что свидетельствует о том, что немало времени на дачах проводят представителей младших поколений. Также значительная доля трафика, приходится на онлайн-кинотеатры.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти определились, как в российских тюрьмах будут глушить сотовую связь и Wi-Fi

Конференция CNews «Low-code и no-code: мифы и реальность» состоится 25 апреля

Сбежавшая из России Cisco простила МТС долг на миллиард с лишним

В Москве строится завод телеком-«железа»

Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Сын хозяина МТС попал под санкции и ушел из совета директоров Ozon

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с функцией самоочистки: выбор ZOOM

Что такое цифровой рубль и что изменится, когда его запустят

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще