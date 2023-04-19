«Мегафон» подготовил сеть в Маганском дачном секторе к началу сезона

Скоростной интернет 4G и качественная голосовая связь появились в районе земельных участков на Маганском тракте. Это стало возможным благодаря установке новой базовой станции четвертого поколения, инженеры «Мегафона» успели завершить все работы до начала дачного сезона. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Ранее покрытие для владельцев участков обеспечивали базовые станции, находящиеся далеко за пределами садоводческих товариществ, поэтому связь здесь работала нестабильно и только на улице. Сейчас инженеры «Мегафона» установили телеком-оборудование на территории дачного сектора, который находится в десятке километров от Якутска.

Теперь дачники могут пользоваться всеми возможностями сети LTE «Мегафона», с тем же комфортом, что и в городе: им доступны современные технологии звонков, быстрый мобильный интернет и другие цифровые сервисы.

«Мы видим большой спрос на загородный отдых в летний период, возросший еще со времен пандемических ограничений. Поэтому «Мегафон» активно развивает сеть в дачном поясе региона. Благодаря этому наши абоненты могут пользоваться привычными цифровыми сервисами даже вдали от города: смотреть фильмы, удаленно работать, общаться в соцсетях и пользоваться технологией VoLTE для высокого качества голосовой связи», – отметила директор Якутского отделения «Мегафона» Мария Мамедова.

По данным «Мегафона», основанным на обезличенной статистике по мобильной активности в дачном секторе, самым востребованным сервисом в пригороде является YouTube, именно здесь дачники и огородники чаще всего ищут полезные видеосоветы. На втором месте – социальная сеть «Вконтакте», на третьем – сервис коротких видеороликов TikTok, что свидетельствует о том, что немало времени на дачах проводят представителей младших поколений. Также значительная доля трафика, приходится на онлайн-кинотеатры.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.