CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС ускорила интернет в Липецке

МТС сообщила об увеличении скорости мобильного интернета LTE в Липецке. МТС установила новое оборудование в районе проспекта Победы, к которому прилегает сквер имени 65-летия Победы, 20, 21 и 25 микрорайоны.

В результате средняя скорость передачи данных у липчан выросла на 25%. Скорость LTE увеличилась также внутри жилых домов, в торговых центрах и магазинах, включая ЖК «Карамель» и ЖК «Флагман».

«Проспект Победы – это одна из главных артерий города, здесь плотная жилая застройка, высокий автомобильный трафик. При этом с каждым годом число гаджетов у пользователей растет, это влияет на рост мобильного трафика, нагрузка на сеть возрастает. Поэтому мы продолжаем стройку, чтобы липчане могли комфортно пользоваться многочисленными возможностями нашей экосистемы», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Костроме запустили «горячую линию» на базе российского решения

МТС купила «Навител» за 690 миллионов

Veon досрочно погасит долги почти на полмиллиарда долларов

Как в России ищут частоты для управления БПЛА, и почему это очень трудно

CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards

Власти определились, как в российских тюрьмах будут глушить сотовую связь и Wi-Fi

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой

Лучшие ретро-консоли, которые можно купить сегодня: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще