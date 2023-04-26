Для туристов и не только: в Каменном городе запустили связь и интернет

В одном из популярных туристических мест Пермского края – Каменном городе – запустили 4G-покрытие. Новая базовая станция «Мегафона» обеспечит любителей природы и путешественников из других регионов уверенным сигналом и быстрым интернетом на средней скорости 45 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Каменный город расположен в 200 км от Перми недалеко от поселка Шумихинский.

«В этом году Пермь отмечает 300-летний юбилей, что привлечет в наш край туристов из разных уголков страны. Помимо мероприятий, которые пройдут в столице, уверен, что гости захотят посетить известные туристические места и природные достопримечательностями края, в числе которых находится и Каменный город. Благодаря развитию сети путешественники смогут поделиться эмоциями, отправить в социальные сети фото и видео уникальных видов здесь и сейчас», – отметил директор «Мегафона» в Пермском крае Павел Фомин.

Для комфорта местных жителей и туристов с начала года «Мегафон» модернизировал сеть в 14 городах и 30 поселениях Пермского края, а также в районе аэропорта Большое Савино. Скоростной выход в интернет также доступен в популярных у путешественников локациях – архитектурно-этнографическом музее Хохловка, Кунгурской пещере и многих других.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.