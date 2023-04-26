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«Мегафон» запустил 4G в карельском поселке Тиурула

«Мегафон» запустил 4G в поселке Тиурула, став первым и единственным оператором связи в этой локации. Теперь местные жители и туристы могут всегда быть на связи и пользоваться интернетом.

Специалисты компании развернули LTE в диапазоне 1800 МГц, что обеспечило высокие скорости мобильного интернета в населённом пункте. Помимо Тиурулы и ряда баз отдыха, интернет впервые появился на участке Солнечной улицы, связывающей остров Кильпола с большой землей, на острове Каскисаари, а также вдоль заливов Нехволанлахти и Аролахти.

«Мы осознаем, насколько необходим мобильный интернет для людей, проживающих в отдаленных и малонаселенных районах. Несмотря на то, что население Тиурулы не превышает 150 человек, местные жители теперь могут пользоваться связью наравне с горожанами: общаться и учиться онлайн, делать покупки, а главное, при необходимости, вызывать экстренные службы. Это важно и для туристов. Тиурула – популярное место для кемпинга и рыбалки, стабильная связь сделает отдых комфортнее и безопаснее», – сказал Павел Серяков, директор «Мегафона» в Республике Карелия.

Потребность в мобильном интернете в поселке растет, что подтверждают цифры: за последний месяц пользователи совершили более 145 тыс. вызовов, что примерно равно 800 часам звонков, и передали 2,7 тыс. гигабайт данных.

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