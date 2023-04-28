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«Мегафон» подготовил сеть к наплыву туристов на самую длинную песчаную пересыпь в мире

В преддверии активного туристического сезона технические специалисты компании построили сеть LTE на территории музейного комплекса национального парка «Куршская коса». Теперь желающие познакомиться с историей одной из самых длинных песчаных полос в мире смогут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Введенная в эксплуатацию инфраструктура работает в диапазоне 1800 МГц. За счет проникающей способности частоты данного диапазона обеспечивают наилучшее покрытие сети как снаружи, так и внутри помещений, а также предоставляют доступ к высоким скоростям мобильного интернета. Новые объекты связи охватывают качественными голосовыми услугами и сервисами передачи данных не только территорию музея, но и участок побережья между поселком Лесным и туристической базой «Дюны».

«Устойчивая мобильная связь в туристических местах – одно из важных условий хорошего отдыха, а сегодня еще и обязательный атрибут гостеприимства. Поэтому для комфорта наших абонентов мы расширяем возможности существующей сети и строим новые базовые станции на востребованных у гостей региона маршрутах. В 2022 г. мы обеспечили 4G покрытием более 100 километров пляжных территорий на побережье Балтийского моря в Калининградской области, где в летний период отдыхают сотни тысяч туристов. С начала 2023 г. запустили сеть LTE в поселке Заливино, где располагается объект наследия – Маяк Риндерорт и поселке Матросово, куда в сезон рыболовства съезжаются рыбаки со всей страны», – сказал директор «Мегафона» в Калининграде Сергей Лихобабин.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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