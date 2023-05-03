«Мегафон» на 50% увеличил скорость интернета в городах и поселках Брянской области

275 тыс. жителей Брянской области получили доступ к более высоким скоростям. Для этого специалисты «Мегафона» реализовали программу рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Модернизация затронула базовые станции в Новозыбковском, Жуковском, Дубровском, Трубчевском, Унечском, Почепском, Стародубском, Злынковском, Севском, Суземском, Брянском, Погарском, Навлинском, Клинцовском, Карачевском районах. Связь улучшилась в 20 населенных пунктах, а также вдоль дорог федерального значения Брянск – Красный Камень, М-3 и на участке трассы Орел – Смоленск.

«Используя инструменты Big Data, мы провели анализ потребления мобильного трафика в регионах Брянской области и сделали прогноз роста нагрузки. Эти данные мы использовали для запуска программы рефарминга на тех территориях, где необходимо расширение емкости сети. Например, в Новозыбкове, где из-за повышенной активности абонентов требовалась модернизация оборудования, после проведения работ потребление интернета возросло на 53%», – сказал технический директор «Мегафона» в Брянске Евгений Данкевич.

Рефарминг – техническое решение для наращивания емкости сети в условиях нагрузок. Эта технология позволяет использовать имеющийся потенциал инфраструктуры и в сжатые сроки улучшить качество услуг для абонентов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.